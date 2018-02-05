Nüfusta ciddi fark, 'mahkum ve zanlı sayısı'nda yakın rakam!

GÜNEY’İN NÜFUSU 2.5 KAT FAZLA, ZANLI VE MAHKUM FARKI 163!... Kıbrıs’ın güneyine göre 2.5 kat daha az nüfusa sahip olmasına rağmen Kıbrıs’ın kuzeyindeki mahkum-zanlı sayısının güneyle yarışır hale gelmesi, kuzey-güney arasındaki farkın 160 civarında olması ürkütüyor.

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde çeşitli suçlar nedeniyle cezaevinde yatmakta olan mahkum ve tutuklu sayısı her geçen gün artıyor.

2014’te yapılan sayımda 313 bin 626 olarak belirlenen nüfus oranına göre Kıbrıs’ın kuzeyinde 505 mahkum ve tutuklu, 840 bin 407 nüfusa (2011 resmi verileri) sahip Kıbrıs’ın güneyindeki cezaevinde ise 668 kişinin bulunması dikkat çekiyor.

Kıbrıs’ın güneyine göre 2.5 kat daha az nüfusa sahip olmasına rağmen Kıbrıs’ın kuzeyindeki mahkum ve zanlı sayısının güneyle yarışır hale gelmesi, kuzey-güney arasındaki mahkum-zanlı sayısındaki farkın 163’e inmesi de ürkütüyor.

Son yapılan sayımdaki resmi verilere göre Kıbrıs’ın güneyinin nüfusu kuzeye göre %62 daha fazla, mahkum-zanlı sayısı da %24 oranında daha çok…

Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘mahkum-zanlı’ profili:

505 tutuklu ve hükümlü!...

Resmi verilere göre 30 Ocak 2018 tarihi itibariyle Kıbrıs’ın kuzeyindeki Merkezi Cezaevi’nde 505 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

Bunların 478’nin erkek, 27’sinin ise kadın olduğu resmi verilere yansıdı.

KKTC uyrukluluk ilk sırada…

Cezaevindeki mahkum ve tutukluların uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise KKTC uyruklu kişilerin ilk sırada yer aldığı görülüyor.

Resmi verilere göre; cezaevinde KKTC uyruklu 165 tutuklu ve mahkum bulunuyor.

TC-KKTC uyruklu tutuklu ve mahkum sayısının 117, TC uyruklu tutuklu ve mahkum sayısının ise 89 olduğu belirtiliyor.

Uyuşturucu ilk sırada…

Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların suç dağılımına bakıldığında ise uyuşturucu ve sirkat ilk sırada yer alıyor.

Buna göre; 177 tutuklu ve mahkumun uyuşturucudan, 85 kişi de sirkat suçundan methalder…

Kıbrıs’ın güneyi…

Cezaevinde 668 kişi

Öte yandan Kıbrıs Devlet İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti cezaevlerinde 2016 yılında toplam 668 kişi olduğu açıklandı.

Cezaevindeki kişilerin 614’ünün erkek ve 54’ünün ise kadın olduğunu resmi verilere yansıdı.



Hükümlü Kıbrıslı sayısı 301…

Cezaevinde hükümlü Kıbrıslıların sayısının 301 olduğu, bunların 287’si erkek, 14’ünün de kadın olduğu açıklandı.

Resmi verilerde ayrıca 170 hükümlü yabancı olduğu, bunların 154’ünün erkek, 16’sının ise kadın olduğu belirtildi.



Cezaevinde 88 Kıbrıslı zanlı…

Ayrıca Kıbrıs’ın güneyindeki cezaevinde 88 Kıbrıslı zanlı bulunduğu, bunların 84’ünün erkek, 4’ünün kadın, yabancı şüphelilerin ise 89’unun erkek 20’sinin kadın olduğu açıklandı.

Öte yandan 2016 yılında cezaevinden tahliye olanların 735’e ulaştığı resmi verilere yansıdı.

