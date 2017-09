Ersin Kaşif

Artık Eylül ayındayız ve süratle günler geçmekte. Eylül, hayatın dinamiklerinin yeniden hayat bulduğunun habercisidir. Tatil bitmiştir, okullar açılmıştır, seyahatlerin sonuna gelinmiştir. Geriye sadece güzel ve çılgın tatil günlerinden hatıralar kalacaktır. Hatıraların en yoğun canlandığı anlar ise, tatilde ve eğlence yerlerinde dinlediğimiz müziklerin, şarkıların hatıralarıdır. Yaz aşklarının en büyük tanığı, o anı birlikte paylaşan bir şarkıdır çoğukez. Geçtiğimiz yaz, bizi en fazla etkileyen şarkıların hatıralarıyla süslüyken, bu güzel anıları da hatırlatıyor bizlere. 2017 Yazının sonuna gelirken Yaz boyunca dans pistlerinde duyduğunuz, en popüler şarkılar bu albümde buluştu bile. Tıpkı serinin ilk albümü gibi “Now That’s What I Call Music 2” albümünde de son dönemin en çok dinlenen ve sevilen şarkılarını dinleme fırsatımız oluyor. En güzel Yaz şarkılarından derlenen bu albümü iTunes ve fizy üzerinden de alabilirsiniz. https://VA.lnk.to/now-2Em

Albümde, En Ünlü ve En iyiler var;

Adres Müzik okurları için albümü biraz daha açalım; 21 şarkıdan oluşan bu muhteşem albüm, bu Yaz Türkiye’de ve pek çok ülkede büyük ses getiren Deeperise’ın ‘Move On ft. Jabbar’ şarkısıyla açılıyor. Jamiroquai, Maroon 5, Imagine Dragons, Lorde, Jax Jones gibi sanatçıların en enerjik şarkılarıyla devam eden albüm, dinleyicilerine bir saati aşkın bir müzik yolculuğu yaşatıyor. 1983 yılında İngiltere’de yayınlanmaya başlayan NOW derleme albümlerinin izinden giden “Now That’s What I Call Music 2”, bu albümde de dinleyicilerine dönemin hit şarkılarından keyifli bir seçki sunuyor.

2017 Yazının en güzel anılarını “Now That’s What I Call Music 2” ile hatırlayın! Kalın sağlıcakla. (EMI Music Haber).