Novec 1230 Söndürme Sistemleri Özellikleri

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Yangın söndürme sistemlerinin pek çok farklı çeşidi vardır. Bunlardan en yaygın kullanılanlardan biri de NOVEC 1230 yangın söndürme sistemidir. Bu içerik NOVEC1230 nedir? Sorusuna cevap vermeyi hedefleyen bir içeriktir.

3M firması tarafından üretilen NOVEC 1230 söndürücü ajanı, insan sağlığına olumsuz ekti etmemesinin yanında, Halon 1301 gazına alternatif olması ve ozona hiçbir zararı olmaması nedeniyle de günümüzde yangın söndürme sistemi olarak sıkça kullanılmakta ve tercih edilmektedir.

Novec 1230 Neden Tercih Edilmelidir?

NOVEC1230 sistemlerinin bir diğer avantajı, içerisinde bulunan söndürme ajanının ozona zarar vermemesiyle beraber, ozonda kalma süresi de çok kısadır. Bu, NOVEC 1230 gazını tercih sebebi yapmaktadır.

Novec1230 Söndürme Sistemi

NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemi Tasarım, projelendirme, süpervizörlük, montaj ve devreye alma işlemlerinin yanı sıra, bakım ve servis işlemlerinin de Evenos A.Ş. deneyimli personeli tarafından yapıldığı NOVEC 1230 söndürme sistemleri, günümüzde ihtiyaca göre en esnek olarak kullanılabilen söndürme sistemlerinin başında gelmektedir.

NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemi için Tüm tasarım ve hidrolik hesaplamalar, üretici firmanın onaylı hidrolik hesap programları ile yapılmaktadır. NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemleri Hidrolik hesap programları VdS onaylıdır.

Firmamız tarafından anahtar teslim çözümler ile kurulan tüm NOVEC1230 sistemleri, yurtdışından ithal edilmektedir ve üretici firma tesislerinde hazır hale getirilmektedir. NOVEC1230 Gaz boşalmaları sonucu sistem dolumları, iki iş günü içerisinde istendiği takdirde yapılabilmektedir.

Novec 1230 Söndürme Sistemi Nasıl Çalışır?

Yangın söndürme sistemleri içerisinde yer alan Novec 1230 yangın söndürme sistemi ürünlerinin bir diğer avantajı, içerisinde bulunan söndürme ajanının ozona zarar vermemesiyle beraber, ozonda kalma süresi de çok kısadır. Bu, Novec 1230 gazını tercih sebebi yapmaktadır.

Novec 1230 gazlı yangın söndürme sistemleri basit olarak;

Sistem silindirleri

Söndürücü gaz

Borulama tesisatı

Nozullar

Algılama sisteminden oluşur.

Ortamda yangını algılayan algılama sistemleri, silindir üzerinde bulunan elektronik solenoidi aktif hale getirerek, silindir içerisindeki basınç altındaki gazın tesisat yardımıyla mahale boşaltılmasını sağlar. Böylece söndürme işlemi yapılmış olur. Novec 1230 yangın söndürme sistemleri yüksek basınç altında olan sistemler oldukları için, tüm montaj ve uygulama kurallarına özellikle dikkat edilmeli ve bu doğrultuda önlemler alınmalıdır.

Evenos yangın söndürme sistemleri firmasının mühendislik departmanı tarafından, öncelikle EN 15004 standartlarının baz alınarak tasarlandığı Novec 1230 söndürme sistemleri, istenilen şart ve durumlarda NFPA 2001 standartları doğrultusunda da tasarlanabilmekte ve bu şekilde çözümlenebilmektedir.