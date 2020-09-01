NorthernLand, DAÜ'nün burs sistemine destek belirtti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz’dan itibaren başlatılan yeni burs sistemine NorthernLand Construction’ın da destek verdiği bildirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ ile NorthernLand arasında, bugün 11:30’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında, “Grand Sapphire Öğrenci Bursu” ve “NorthernLand Öğrenci Bursu” sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, NorthernLand Direktörü Koral Bozkurt ve DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu katıldı.