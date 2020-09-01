NorthernLand, DAÜ'nün burs sistemine destek belirtti
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz’dan itibaren başlatılan yeni burs sistemine NorthernLand Construction’ın da destek verdiği bildirildi.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz’dan itibaren başlatılan yeni burs sistemine NorthernLand Construction’ın da destek verdiği bildirildi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ ile NorthernLand arasında, bugün 11:30’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında, “Grand Sapphire Öğrenci Bursu” ve “NorthernLand Öğrenci Bursu” sözleşmesi imzalandı.
İmza törenine; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, NorthernLand Direktörü Koral Bozkurt ve DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu katıldı.
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