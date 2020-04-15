Tatar: “Ne yapmışsak bilimsel rehberlikle yaptık. Öyle yapmaya da devam edeceğiz”

Başbakan Ersin Tatar’ın başkanlığında toplanan Coronavirüs Bilim Kurulu, normalleşme sürecine geçişi değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin de hazır bulunduğu Bilim Kurulu toplantısında, normalleşme sürecine geçişten önce atılması gereken adımlar ile virüs saptama testleri başta olmak üzere COVID-19 salgının önlenmesinde alınan tedbirler de görüşüldü.

Bilim Kurulu toplantısında, güncel durum ve olası gelişmeler ile bu gelişmelere göre yapılması gerekenler konusunda detaylı değerlendirmeler yapılırken açık olan kamu ve özel iş yerleri dışında kalan yeni iş yerlerinin ne zaman ve hangi önlemler alınarak açılabileceğinin çalışması da yapıldı.

Bütün süreci ve olası gelişmeleri detaylı olarak değerlendirdiklerini belirten Başbakan Ersin Tatar, toplantıda ayrıca ülkedeki yeni vakaların, KKTC, Türkiye ve dünyaya ilişkin güncel verilerin, tanı ve tedavi konularında sağlanan gelişmelerin de ela alındığını söyledi.

Amaçlarının, ülkede ilk Coronavirüs vakasının görüldüğü günden itibaren hızlı ve bilimsel gerçeklere uygun olarak aldıkları önlemler gibi, sağlık önlemlerini aksatmadan hayatı normalleştirme konusunda alabilecekleri önlemleri de saptamak olduğunun altını çizen Başbakan Ersin Tatar, “hükümetimiz gereken adımları toplum sağlığı öncelikli olarak atmıştır. Bu adımları atarken bilim insanlarının rehberliğine önem vermiş ve gerekli siyasi kararlığı ortaya koymuştuk. Hayatımızı normalleştirecek adımları atarken de aynı hassasiyeti göstereceğiz. Ne yapmışsak, bilimsel rehberlikle yaptık. Bundan sonra da öyle yapmaya devam edeceğiz. Halkımız rahat olsun. Halkımızdan istediğimiz hükümetimizin aldığı kararlara dikkat etmeleri, sokağa çıkma yasağına uymaları, elzem durumlarda açık olan mekanlarda maske takarak sosyal mesafelerini korumaları, el hijyenlerine özen göstermeleri ve bir müddet daha sabırlı olmalarıdır” dedi.

Dünya genelinde COVID-19 salgının görülmesinin ardından Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri bulunun üniversitelerden 9’u Profesör olmak üzere 18 öğretim üyesinin yer aldığı Başbakanlık Bilim Kurulu, bilimsel gelişmeleri değerlendirerek Başbakan Ersin Tatar’a düzenli olarak tavsiye kararlarını iletiyor.