'Normalleşme' mi 'anormal' olanı kurgula mı?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Normalleşme” mi, “anormal” olanı kurgulamaya başlamak mı?” diye sordu, "yaşadıklarımız, görmek isteyenlere nelerin sürdürülebilir olmadığını bir kez daha ve en açık biçimde gösterdi, o nedenle “normalleşme”ye sevinmek yerine, yaşadıklarımızdan ders çıkararak bu ülke koşullarında bugüne kadar “anormal” olanı nasıl kurgulayacağımız üzerinde kafa yormak gerekiyor" dedi.

Erhürman'ın kişisel sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Normalleşme”… Yani, yaşadıklarımızdan bir gün önce ne iseydi olağan olan, hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yaşamamışız gibi oradan, kaldığımız yerden aynen devam etme… Eğer buysa “normalleşme” ve “normalleşme”ye başladıysak, ekonomide, sağlıkta, siyasette, eğitimde, üretimde, tüketim alışkanlıklarımızda ve daha pek çok alanda sürdürülebilir olmayana dönüyoruz demektir.

Oysa yaşadıklarımız, görmek isteyenlere nelerin sürdürülebilir olmadığını bir kez daha ve en açık biçimde gösterdi. O nedenle “normalleşme”ye sevinmek yerine, yaşadıklarımızdan ders çıkararak bu ülke koşullarında bugüne kadar “anormal” olanı nasıl kurgulayacağımız üzerinde kafa yormak gerekiyor.

Çünkü aksinin, bu halkın yararına olacak, varlığını geleceğe taşımasına olanak sağlayacak biçimde sürdürülmesi zaten iki ay önce de mümkün değildi. Dünya da, biz de ciddi bir kriz döneminden geçerken, bugünden sonra artık hiç mümkün değil!