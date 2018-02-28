Normal sezon tamamlandı

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde normal sezonun son haftası olan 26. hafta maçları hafta sonu oynandı. Deplasmanda Olympiakos’u 3-2’lik skorla mağlup eden APOEL normal sezonu lider tamamladı. Ligden haftalar önce düşmesi kesinleşen Ahna’nın yanı sıra önceki hafta veda eden Aris, bir alt lige düşen ekipler oldular. Apollon konuk olduğu Ahna’yı 4-1 yenerek normal sezonu ikinci sırada tamamladı. Anorthosis ise deplasmanda AEL’i tek golle yenerek 3’üncü olurken AEL 5’inci sırada yer aldı. AEK Larnaka deplasmanda Baf ile berabere kalarak normal sezonu 4’üncü sırada noktaladı. Omonia ise kendi evinde Doxa’ya 3-1 yenilerek 6’ncı sırada yer aldı. Ermis’in Aris’i 4-1 yendiği haftada Nea Salamina da deplasmanda Alki’yi 4-0 yendi.

Gruplar netleşti

Statü gereği ligde son iki takımın bir alt lige düşmesi sonrası kalan 12 takım, Şampiyonluk Grubu (İlk 6 takım) ve Küme Düşme Grubu (Son 6 takım) olarak iki grupa ayrıldı. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan karşılaşmaların ardından Şampiyonluk Grubu’nda şampiyon ve Avrupa kupalarına katılacak olan takımlar netleşecek. Küme Düşme Grubu’nu son sırada tamamlayacak olan takım ise lige veda edecek olan son takım olacak. Takımlar mevcut puanları ile mücadeleye devam edecekler. Gruplarda ilk hafta maçları bu hafta sonu oynanacak.

Sonuçlar

Baf - AEK Larnaka: 1 - 1

Omonia – Doxa: 1 - 3

AEL – Anorthosis: 0 - 1

Alki - Nea Salamina: 0 - 4

Ermis – Aris: 4 - 1

Olympiakos – APOEL: 2 - 3

Ahna – Apollon: 1 - 4