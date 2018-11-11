Normal mi dediniz ?

Son zamanlarda kafası bayağı dağınık olduğu açıkça belli olmaya başlayan Anastasiadis’ten bir ‘inci’ daha geldi geçtiğimiz günlerde. : “Normal bir devlet istiyorum” deyiverdi...

Halkına, kendini, ne düşündüğünü, neyi savunduğunu veya savunacağını...Veya, ne düşünemediğini, neyi savunamadığını anlatma çabası içinde besbelli...

Veya, kurnazca (!), -herkesi de aptal yerine koyaraktan- masaya koymaya hazırlandığı (!) konularda, zemin hazırlamaya çalışıyor.

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Normal bir ülkede, normal bir halkla, normal koşullar altında olsaydık eğer, ben de ‘Normal bir Devlet” diyecektim şahsen. Ama öyle mi ? Sakın bana “bilmiyorum”, “farkında değilim” demesin... Neresi normal ki buraların Sayın Anastasiadis ?

63’lerde olup bitenler mi normal ?

1974’deki ‘Darbe’mi normal ?

Darbecilerin amacı ve esas hedefi mi normal ?

1974’de ki savaş ve nedenleri mi normal ?

Adanın fiilen bölünmüş olması mı normal ?

Halkının içinde hala 55’ler, 63’ler, 74’leri kafasından silip atamayanların sayısının çok fazla olması mı normal ?

Yaşanmışlıklar nedeniyle iki toplumun birbirine duyduğu güvensizlik mi normal ?

Sizin bu anormal durumu görememeniz mi normal ?

Normal olan ne buralarda ?

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Sayın Anastasiyadis,

Memleketi bu hale getiren, sizdeki anormallerle bizdeki anormalleri bir kenara koysak bile, köprünün altından çoook sular geçtiği bir gerçek. Normal olan hiçbir şey kalmadı artık bu ülkede. Ne Kuzey’inde ne de Güney’inde... Hal böyleyken, sizin deyiminizle, ‘Normal bir Devlet’, beklemeyiniz ve ummayınız hiç. Anormal bir ülkede normal bir Devlet hayalleri kurmaktan vazgeçiniz. Kendi kendinizi kandırmayınız. Ne de halkınızı...

Müslüman olmak ve türban

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Sinead O’Connor hayatının geriye kalanını bir ‘Müslüman’ olarak geçirmeye karar vermiş. İlk yaptığı iş de, artık garip bir şekilde Müslümanlığın simgesi haline gelen –veya getirilen- türbanı takmış kafasına ve pozlar vermiş gazetecilere.

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‘Sinead O’Connor dahil, diğer bütün Müslüman türbanlı kadınlar, türbanın ne olduğunu, nereden geldiğini biliyorlar mı acaba ?’ sorusu takılıverdi aklıma. Aslında, önce Paganlar hemen ardından Katolikler’in bir icadı olduğundan; 20-30 yıl kadar önce de Müslümanlar arasında, İran’da başlayan bir akımdan sonra ‘Müslüman Kadın Simgesi’ olarak yayılmaya başladığından haberleri var mı acaba ?

Türban’ın uzun ve karmaşık bir hikayesi var aslında. Fazlaca girmeyelim. Sinead O’Connor’a “Hayırlısı olsun” diyerek kapatalım konuyu. En azından şimdilik...

Sokak Ağzı

“Atatürk, gerçek ölüm yıldönümünde mi anılacak yoksa bir gün önce mi ? Şaşırdık kaldık... MEB’nın okullara gönderdiği yazı üzerindeki İddialar çok can sıkıcı. Bazılarına göre bir yanlış anlaşılma var. Bazılarına göre ise karar, 10 Kasım’ın tatil gününe rastlaması üzerine alındı. Umarım birinci iddia doğrudur.” (Bir öğretmen)

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“Bakanımız açıkladı ve dedi ki ‘Gece kulüplerinde seks yapılıyor’... Öğrenince şaşırdık kaldık !!!... Vay beeee...Ülkemizde neler oluyormuş da haberimiz yokmuş !!!!!!” (Gülderen Sevgen)

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“Anastasiadis’in ‘Normal Devlet’i kendine kalsın. Biz anormal devletimize devam ederiz, onlar da hayaller kurmaya.” (Yeşim Bayrak-Lefkoşa) edelim

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“10 Kasım Anma’ları, tatildir diye 9 Kasım’a alınırsa, çok merak ediyorum Kurban Bayramı Cumartesi-Pazar’a rastgeldiğinde ne yapılacak ? O iki gün de, tatil güme gitmesin diye Pazartesi-Salı’ya mı ertelenecek ?” (Ahmet Korkmaz)

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“Trafiğimiz de herşeyimiz gibi darmadağın. 01, 05, 03’ler yollarda zaten kendi bildiklerini okuyorlar. Peki yerliler ??? Kim ve nasıl veriyor sürüş ehliyetlerini artık çok merak etmeye başladım. Herkes ama herkes kendi özel yasaları ile trafikte. Allah yardımcımız olsun.” (Gürel K.-Mağusa)