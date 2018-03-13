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“Nor Betmez” oyunu 8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nde sahne aldı

“Nor Betmez” oyunu 8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nde sahne aldı

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nde dün akşam, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu tarafından “Nor Betmez” oyunu sahnelendi.

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Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nde dün akşam, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu tarafından “Nor Betmez” oyunu sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzel Seylani’nin yazıp yönettiği “Nor Betmez” oyununun sonunda, Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü  Derman Atik  gösterdikleri  performanstan dolayı oyunculara teşekkür ederek çiçek ve plaket  takdim etti.

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