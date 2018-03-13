“Nor Betmez” oyunu 8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nde sahne aldı

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nde dün akşam, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu tarafından “Nor Betmez” oyunu sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzel Seylani’nin yazıp yönettiği “Nor Betmez” oyununun sonunda, Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik gösterdikleri performanstan dolayı oyunculara teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.