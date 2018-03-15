Nor & Betmez, İskele'de sahnelendi

İskele Belediyesi 9. Kültür & Sanat Günleri dün akşam, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu Nor & Betmez isimli oyunu ile devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Lefkoşa’daki bir toplantısından ötürü katılamazken, oyunu izlemeye gelenler arasında, İskele Belediyesi As Başkanı Mahmut Yılmazoğulları, meclis üyeleri ve Müdür Vekilinin yanı sıra Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de vardı.

Birbirine aşık iki gencin kavuşma hikayesinin de konu edildiği ve Kıbrıs halkının trajikomik geçmişini, sıkıntısı ve varoluş mücadelesini bir dolantı komedyası ile seyirciye sunduğu belirtilen oyunun Yönetmeni İzel Seylani, Nor&Betmez’i iskeleli tiyatro severlerle buluşturmaktan duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirdi.

Seylani’ye konuşmasının ardından İskele Belediyesi Asbaşkanı tarafından teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

EDİP: “İSKELE BENİM İÇİN YARI BİR YERE SAHİP”

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de konuşmasında, İskele’nin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi, oyunlarını İskele’de izleyiciyle buluşturmalarına vesile olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, meclis üyeleri ve belediye personeline teşekkürlerini sundu.

“PARSEL PARSEL” 17 MART’TA

İskele Belediyesi’nin 1 Nisan’da sona erecek 9. Kültür Sanat Günleri, 17 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de İskele AKM’de , Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun ‘Parsel Parsel’ isimli oyunu ile devam edecek.