Noel’i erken kutladılar

Yıllardır etnik kökeni ne olura olsun her yaştan, her dilden ve her dinden insana hayatı daha da kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam eden Near East Bank, Expat ve Özel Bankacılık müşterileri için geleneksel konuma getirdiği Christmas kutlamasını bu yıl erken yaptı.

Girne Park Palace Hotel’in ev sahipliği yaptığı yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen eğlenceye müzik grubunun canlı performansı renk kattı.

Özel Bankacılık Grup Müdürü Esra Manyera, etkinlikte yaptığı konuşmada Near East Bank’ın KKTC’de Özel Bankacılık konseptini uygulayan ilk banka olduğunu vurgulayarak, müşterilerinin ihtiyaç ve hedeflerine uygun özel alternatifler üretmekte olduklarını, müşterilerine her zaman en uygun ürün seçenekleri sunduklarını, finansal danışmanlık hizmetleriyle müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını anlattı. Sürekli artan ilgiden mutlu olduklarını belirten Esra Manyera, konukların yeni yılını kutlayarak sözlerini tamamladı.

Expat Bankacılık ve Pazarlama Birimi Kıdemli Müdürü Naci Karanlık, Expat Bankacılığın her zaman müşterilerine en iyi hizmeti sunduğunu dile getirerek, son iki yılda Expat Bankacılık müşterilerini iki katına çıkarmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Karanlık, Müşterilere hitap edecek yeni ürünler üzerinde çalışma yaptıklarını söyleyerek, 2018 yılının sevgi ve barış dolu bir yıl olmasını diledi.