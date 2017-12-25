Noel’i denize girerek kutladılar

İskele Bölgesi’nde yaşayan yabancılar, yeni yıl kostümleri ile denize girerek Christmas’ı kutladılar, kutlamalar sırasında bağış toplayarak ülkedeki derneklere de bağışta bulundular.

İskele Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan İngilizler bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdikleri Christmas kutlamaları için yeni yıl kostümleri ile denize girdi, hem eğlendi hem de yardım amaçlı bağış topladı…

İskele’de yaşayan yabancıların yaptığı denize girme ritüelinin oldukça renkli geçtiği gözlemlendi.

Hava sıcaklığının giderek düştüğü şu günlerde İskele’de güneşli bir havada denize girmenin keyfini yaşayan yabancılar, oldukça eğlenceli vakit geçirdi.

Bu yıl düzenlenen etkinlikte toplanan toplam 2 bin 615 TL tutarındaki bağışın ise Kanser Hastalarına Yardım Derneğine bağışlanacağı açıklandı.

Düzenlenen etkinliğin üç yıldır yapıldığını belirten İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, gelen talep karşısında her yıl bu etkinliğe destek verdiklerini belirtti.

Sadıkoğlu yapılan kutlamalarda bağış toplandığını ve bu bağışların da Kanser Hastalarına Yardım Derneğine Bağışlandığını ifade etti.

Etkinliği düzenleyenlerin yıllardır İskele Bölgesinde yaşam sürdüğünü belirten Sadıkoğlu, “Onlar buranın yerlileri sayılırlar biz onlara yabancı demekten kaçınıyoruz. Yıllardır burada yaşıyorlar ve marketimizden, pazarımıza kadar bizlerle iç içe, yerli halkımız gibi yaşıyorlar” dedi.

Etkinlikle ilgili kısa bilgiler veren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu şunları ifade etti;

“Bu etkinliğin3’sü gerçekleştirildi. Bu talep ilk olarak yabancılardan bize geldi. Biz de onlardan gelen talep doğrultusunda onlara yardımcı oluyoruz. Onlar aslında artık buranın yerlileri sayılırlar. Yıllardır burada yaşıyorlar.

Kendilerine ait kutlama olan bu kutlama Christmas kutlamasıdır.

Bu olayı anlamlı kılan; denize girmezden önce katılımcılar oradaki bağış kutusuna para atıyor, bu paranın toplamını ise Kanser Hastalarına Yardım Derneğine bağışlıyorlar.

Bu etkinlik her yıl memnuniyetle artarak devam ediyor.

Bugün yapılan etkinlikte toplam 2 bin 615,50 TL toplandı.

Müzik, gıda gibi hizmetleri de belediyemiz tarafımızdan karşılanıyor.

Bu kişiler bizim birçok etkinliğimize katılıyor, siteden kalkan minibüs ile pazarımıza geliyorlar, artık onlar bizden biri oldu. Pek çok noktada pazarımızı, kurumlarımızı destekliyorlar, biz de onların taleplerini geri çevirmiyoruz…” dedi.