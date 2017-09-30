Nöbeti devrederken 2,7 metreden düştü!

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Mağusa Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kapalı Maraş Emniyet Karakolu’nda görevli polis memuru Ali Topuz, nöbet kulübesinin merdivenlerinden aşağı düşerek, ağır yaralandı.

Bu sabah saat 04:00 raddelerinde nöbet değişimi esnasında merdivenlerde dengesini kaybeden 45 yaşındaki Topuz, 2.70 metre yükseklikten beton zemine düştü. İlk önce Mağusa Devlet Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ali Topuz’un, ailesinin isteği üzerine Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Omuriliğinde ve kafatasında kırıklar olduğu öğrenilen Topuz’un şu sıralarda ameliyatının da sürdüğü elde edilen bilgiler arasında.