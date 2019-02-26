Nöbetçi golcü

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gönyeli, ligin 19’uncu hafta mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu’nu 4-1’lik skorla mağlup ederek haftayı üç puanla kapadı. Karşılaşmada kırmızı beyazlıların son golü oyuna sonradan dahil olan Serkan Karaoğlan’dan geldi. Karaoğlan ligin ikinci yarısında üçüncü kez oyuna sonradan girerek gol atma başarısı gösterdi.

Ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Girne Halk Evi mücadelesinde oyuna 77’nci dakikada dahil olan Karaoğlan, maçın 90+4’üncü dakikasında kaydettiği golle takımının 1-0 galip gelmesini sağlamıştı.

18’inci haftada Doğan Türk Birliği deplasmanında 2-1 mağlup olan Gönyeli’de Karaoğlan oyuna 75’inci dakikada oyuna girerken takımın maçtaki tek sayısını 83’üncü dakikada rakip filelere gönderdi. Karaoğlan son olarak Pazar günü oynanan ve 4-1 kazanılan Baf Ülkü Yurdu maçında da 78’inci dakikada oyuna dahil oldu ve takımının son golünü 90+1’inci dakikada attı.