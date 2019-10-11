Dünya'nın merakla beklediği Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e verildi. Norveç Nobel Komitesi, 2019 yılı Nobel Barış Ödülü'nü Başbakan Ahmed'e komşusu Eritre ile olan gerilimi sona erdirmek için yaptığı hamleler dolayısıyla verdiklerini duyurdu.

Merakla beklene Nobel Barış Ödülü sahibini buldu… Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 1998-2000 yılları arasında savaşan Etiyopya ile Eritre ilişkisini Temmuz 2018’de tekrar normale döndürmek için yaptığı çalışmalar dolayısıyla Nobel Barış Ödülü’nün sahibi oldu.

Yıllardır gerilimin yüksek olduğu iki ülke arasında geçen yıldan beri bir dizi görüşme trafiği yaşanmış ve iki ülke arasında ilişkiler normalleşmişti. 10 Aralık’ta Oslo’da ödülü alacak Ahmed’e ayrıca 900.000 dolar para ödülü de verilecek.

Norveç Nobel Komitesi, “Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali bu yılın Nobel Barış Ödülü’nün sahibi oldu. Kendisi barış sağlama ve uluslararası ortaklık için çabaları ve komşu ülkesi Eritre ile sınırda yaşanan gerilimi çözmek için yaptığı katkılar dolayısıyla bu ödüle layık görülmüştür” açıklamasını yaptı.

Sevgül Uludağ da aday gösterilmişti

Kıbrıs'ta kayıpların bulunmasıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti. Uludağ, Kanada’nın York Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü’nden Doçent Dr. (Associate Professor) Anna Agathangelu tarafından Norveç Nobel Komitesi’ne 2019 Nobel Barış Ödülü için aday gösterilmişti.