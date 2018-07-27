No. 1 + 39 sergisi sanatseverlerle buluştu

SOL Atölye / Sergi Salonu ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) tarafından düzenlenen No. 1 + 39 sergisinin açılışı dün yapıldı.

Sergide; Kıbrıs, İran ve İngiltere'den 17 sanatçının çalışmaları yer alıyor. Toya Akpınar, Selis Tutkum Altınok, Arianna Economou, Sümer Erek, Sinem Ertaner, Hayal Gezer, Nilgün Güney, Nurtane Karagil, Osman Keten, Lee Maelzer, Omid Kalantar Motamedi, Şenol Özdevrim, Ayşe Rabo, Kris M. Adem ve Sibel Kemal Uzun’un özel çalışmaları sanatseverlerin izlenimine sunuluyor. Sergide sanatsal enstalasyonlar, resimler, fotoğraflar, performans ve sinema enstalasyonu yer alıyor. Sanatçıların, sanat eserlerini kendi kişisel yorumları, bireysel duygu ve izlenimleri ile yarattığı çalışmaların sergilendiği sergi, 31 Temmuz Salı gününe kadar saat 18:00-21:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.