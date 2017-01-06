Hüseyin ÖZBARIŞCI

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Liseli Gençler Voleybol Şampiyonası dün tamamlandı. Kızlarda Namık Kemal Lisesi (NKL), erkeklerde de Erenköy Lisesi şampiyon oldu.

Üçüncülük BEAL’in

Atatürk Spor Salonu’nda dün ilk karşılaşma kızlarda üçüncülük karşılaşmasıydı. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ile Erenköy Lisesi kız takımı arasında oynanması planlanan karşılaşmaya Erenköy Lisesi katılım göstermeyince üçüncü BEAL oldu. Erenköy’ün maça çıkmaması ise salondaki voleybolseverler tarafından tepki ile karşılandı.

Şampiyonluk NKL ve Erenköy’ün

Liseli Gençler Voleybol Şampiyonası’nda ise kızlarda şampiyon Namık Kemal Lisesi, erkeklerde şampiyon Erenköy Lisesi oldu. Kızlarda NKL finalde rakibi Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji’ni 3-0 yenerek şampiyon olurken, erkeklerde Erenköy Lisesi rakibi NKL’yi 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.