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NKL ve BEAL galip

NKL ve BEAL galip

Liseli Gençler Voleybol Şampiyonası’nda kızlarda dün iki karşılaşma oynandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Liseli Gençler Voleybol Şampiyonası’nda kızlarda dün iki karşılaşma oynandı. Atatürk Antrenman Spor Salonu’nda oynanan maçta Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) rakibi Lefkoşa Türk Lisesi’ni 3-0’lık skorla mağlup etti. Namık Kemal Lisesi (NKL) Spor Salonu’nda oynanan maçta ise Gazi Mağusa TMK’yi 3-0’lık skorla yenen NKL, günü galibiyetle noktaladı.

 

Fotoğraf: Gizem Yahat                                                                                                                    

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