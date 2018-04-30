NKL Sanat Gecesi ayakta alkışlandı

Geleneksel Namık Kemal Lisesi Sanat Gecesi kalabalık bir izleyici kitlesinin katılımı ile Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapıldı. Geceye okul müdürü İlknur Şemi’nin açış konuşması ile başlandı. Müdür Şemi konuşmasında eğitimin yanı sıra kültür ve sanata da büyük önem verdiklerini belirterek, okulda çok sayıda yetenekli öğrenci bulunduğunu, bundan dolayı da öğretmenlerin sanatsal etkinliklere öğrenci seçiminde zorlandıklarını söyledi. Bu yıl uzun bir aradan sonra okulda yeniden oluşturulan halk dansları topluluğunun da gecede performans sergileyeceğini söyleyen Müdür İlknur Şemi konuşmasını Sanat Gecesi’nin hazırlanmasında tüm yıl boyunca özveri ile çalışan tüm öğretmen ve öğrencileri kutlayıp teşekkür ederek sonlandırdı.

Daha sonra Müzik Öğretmeni Kürşat Öztürk yönetimindeki okul orkestrası sahne alarak günümüzün sevilen şarkılarını başarı ile seslendirdiler. Okul Orkestrası’nın 8 parçalık canlı performansı izleyiciler tarafından beğeni ile izlendi.



Orkestra konserinin ardından verilen kısa arada geceye katılan konuklara Kıbrıs geleneklerine uygun çörek, hellim ve macun ikram edilmesi takdirle karşılandı.

İkramın ardından Sertaç İpekçioğlu, Özge Bertuğ ve İlknur Türkmen yönetimindeki halk dansları topluluğu sahne olarak 5 Kıbrıs oyununu başarı ile oynadılar.

Halk danslarından sonra tiyatro kolu Bekir Kara’nın Kıbrıs Türk kültürü ve geleneklerinin konu edildiği ‘Londralı’ isimli komedi oyununu sahneye koydu. Yönetmenliğini edebiyat öğretmenleri Kürşat Özdaloğlu, Fatma Kızıloğlu Tülek ve Ceren Soyer’in yaptığı oyun izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. Oyunda rol alan tüm öğrenciler başarılı performans sergilerken oyunun sonunda oyunda rol alan öğrenciler dakikalarca ayakta alkışlandılar.

Gecenin sonunda Sanat Gecesi’nin hazırlanmasında görev alan tüm öğretmenler sahneye çağrılarak alkışlandı ve kendilerine Müdür İlknur Şemi tarafından buket sunuldu.

