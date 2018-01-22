'Niyet ve kararlılık devam ediyor'

CTP- HP- TDP ve DP Başkanları HP Merkezi'nde bir araya geldi. Bir süredir 4’lü koalisyon için çalışan 4 partinin başkanlarının toplantının ardından açıklamayı Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay yaptı.

Özersay koalisyon görüşmeleri çerçevesinde bir araya gelindiğini, niyet ve kararlılığın aynen devam ettiğini açıkladı.

Yarın öğleden sonra da parti başkanlarının bu kez TDP’de bir araya geleceğini belirten Özersay, teknik çalışmalara verilen 1 günlük aranın ardından yarın ‘içerikle ilgili’ devam edileceğini kaydetti.

Soru üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yarın parti liderlerini davet ettiğini ifade eden Özersay, görevi kime vereceğine de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın karar vereceğini belirtti, “Bizim bu konuda bir şey söylememiz doğru olmaz dedi”.

Özersay, Koalisyon görüşmelerinin bugünkü yaşananlardan etkilenip etkilenmediğinin sorulması üzerine ise, “Sizce etkilenmiş görünüyor mu” yanıtı verdi.

SAAT: 13.00

Bugün yapılması planlanan CTP-HP-TDP- DP koalisyon protokolüne ilişkin komiteler arası görüşme ertelendi. Parti Başkanları düzeyinde değerlendirme yapılacak.

Hatırlanacağı üzere Cumartesi günü başlayan koalisyon görüşmeleri ile ilgili toplantıya bugün saat 14.00'te devam edilecekti.