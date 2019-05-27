Avrupa Parlamentosu'nda bir Kıbrıslı Türk var.



Araştırmacı-Akademisyen Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, AKEL'den Avrupa Parlamentosu'na seçildi, Kıbrıs Cumhuriyeti adına parlamentoda temsil edilecek altı isimden biri oldu.



Niyazi Kızılyürek, uzun yıllardır gazetemiz YENİDÜZEN'in de önemli yazarlarından biri olarak tarih-siyaset-barış yazıalrıyla öne çıkıyor.



Kıbrıslı Türkler’in 5.604’ünün de oy kullandığı seçimde, Niyazi Kızılyürek'e adanın bütününden önemli bir destek çıktı.



Niyazi Kızılyürek, seçim sonrasında YENİDÜZEN'e yaptığı değerlendirmede, "Ülkemiz adına son derece umut verici bir sonuca hep birlikte imza attık" şeklinde konuştu.

"Tarihimizde ilk defa Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, ortak bir siyasi başarı kazandılar" diyen Niyazi Kızılyürek, "Adanın bütününde siyaset yaptık, oy kullandık, tüm dilleri konuştuk. Siyasetin eyleminde birliktelik ortaya koyduk" şeklinde düşüncelerini açıkladı.



Niyazi Kızılyürek şunları söyledi:



"Kıbrıslı Türkler ve Kıbrısı Rumlar yakın tarihimizde ilk kez ortaklaştılar, birlikte davrandılar, birklikte oy kullandılar, böylece Kıbrıslı Türk bir Avrupa Parlamenteri seçildi. AKEL'in yaptığı açılımı Kıbrıslı Türk barışseverler saygıyla karşıladı. Bu seçim kampanyasında bir ilk yaşandı, hem süreç hem sonuç itibarıyla böyle oldu. Avrupa basını da o nedenle kampanyamızı çok yakından izledi. Sesimizi çok daha güçlü duyurduk. Adanın bütününde siyaset yaptık, oy kullandık, tüm dilleri konuştuk, tüm şehirleri gezdik, tüm insanlarla ayrımsız kucaklaştık. Siyasetin eyleminde birliktelik ortaya koyduk. Tüm bunlar ülkemiz adına son derece umut vericidir. Tarihimizde ilk defa Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, ortak bir siyasi başarıya imza attılar. Bundan sonrası da kolay olmayacak ancak birlikte, çok daha fazla ortak duyarlılıklar geliştireceğiz. Umarım bu kazanım, Kıbrıs'ın geleceği için de yeni bir başlangıç olur. Milliyetçiliğin ve ırkçılığın tehdidi altındaki Avrupa Birliği'nin de bu başarıdan mutlu olacağını düşünüyorum."



