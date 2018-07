Nitelikli et ithaline onay var, başvuru yok

Didem MENTEŞ

Tarım Bakanı Erkut Şahali, ülkeye ‘nitelikli et’ ithal edilebileceğini bu konuda herhangi bir başvuru yapılmadığını açıkladı.

Otel ve restoran gibi toplu tüketim mekanlarında kullanılan bonfile, antrkot, kontrfile gibi nitelikli et ürünlerinin ülkeye ithal edilmesine kısıtlama olmadığını, bu ürünleri getirenlere ithal onayı vereceklerini söyleyen Şahali, “Eğer nitelikli et ülkeye ithal edilecekse izni verilir ama önceden müracaat etmek ve menşei belirtmek koşuluyla izne tabidir” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Şahali, Bakanlık olarak nitelikli et ithaline izin vereceklerinin ilgili yerler tarafından bilindiğini ancak bugüne dek nitelikli et ithali için herhangi bir başvuru yapılmadığını vurguladı.

“İthal izni için müracaat yoksa o zaman sıkıntı da yok demektir” diyen Şahali, bir taraftan da kaçak yollarla ülkeye sokulan etlerin ağırlıklı kısmının da bu tür etler olduğuna dikkat çekti.

“Nitelikli et için başvuru olmadı”

Nitelikli etin hayvanın değerli kısımları olan bonfile, antrkot, kontrfile gibi yerler olduğunu aktaran Şahali, bu ürünlere ithal izni verebileceklerini ifade etti.

Otel ve restoran gibi toplu tüketim mekanlarının ham maddesi olan nitelikli et ürünlerinin ülkeye ithal edilmesine kısıtlama olmadığını aktaran Şahali, “Eğer nitelikli et ülkeye ithal edilecekse onay verilir ama önceden müracaat etmek ve menşei belirtmek koşuluyla izne tabidir. Ama bugüne kadar herhangi bir başvuru yok” dedi.

“Kaçak et ile mücadeleden güvenlik birimleri sorumludur”

Kaçak et ile ilgili fiili mücadelenin birebir Tarım Bakanlığı’nın görevi olmadığını, güvenlik birimlerinin bundan sorumlu olduğuna vurgu yapan Şahali, gümrük kapılarında da gümrük muhafaza ekiplerinin sorumlu olduğunu dile getirdi.

Et ithalinin izne tabi olduğunu anımsatan Şahali, Dış Ticareti Düzenleme Tüzüğü’nün güneyden et ithalini yasakladığını dolayısıyla her halükarda güneyden yasal yollarla et ithaline izin verilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

“Taraflarla değerlendirmeler yapıyoruz”

Erkut Şahali, Devlet Planlama Örgütü’nün de-facto nüfus verileri ile Veteriner Dairesi bünyesindeki havyan kayıt sistemindeki hayvan sayısına göre, ülkedeki de-facto nüfusunun gereksinim duyduğu havyan sayısına sahip olduğumuzu belirtti.

Şahali, “dolayısıyla kaçak yollardan ülkeye et sokma girişimleri de sürekli arz ettiğine göre iki şey vardır; ya ülkedeki kendi iç piyasamızdaki etin fiyatı tercih edilirliğini ortadan kaldırıyor ya da iç piyasaya arz edilen et ihtiyacı karşılar miktarda değildir. Bakanlık olarak konuya muhatap taraflarla bu konuyu değerlendiriyoruz. Bakanlık olarak statiksel verilere dayanmak durumundayız, bir de pazardaki pratiğe bakarak değerlendirmek durumundayız” dedi.

İthal et konusu

Tarım Bakanı Şahali, yurt dışından et ithal edilmesiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Bir başka değerlendirdiğimiz konu ise muhtemel ithal pazarlarından yani yurt dışından eti temin edebileceğimiz noktalardan edindiğimiz fiyat bilgisinin, bu ülkede tüketicinin lehine bir sonuç doğuracak bir durumda olmasıdır. Bu konuda da belli başlı kuşkularımız vardır. İthal etin pazardaki tüketiciye ulaşacak etin fiyatında belirgin bir düşüş sağlamayabileceğine ilişkin bulgularımız vardır. Henüz bir karara varmış değiliz, ilgili taraflarla değerlendiriyoruz. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası çatısı altında kasapların bir kooperatifleşme girişimi söz konusudur. Temelde etin hem iç pazardan hem dış pazardan tüketiciye uygun fiyat politikasıyla ulaştırılmasını hedefliyorlar. Tüm taraflarla bu konuyu değerlendirerek bir noktaya varmaya çalışıyoruz. Varacağımız nokta; üreticinin menfaatlerini olumsuz etkilememeli, ikincisi de tüketiciye gerçekten fiyat cazibesi sağlayacak bir durum yaratmalıdır. Aksi takdirde bizim için bu kararı vermek çok kolay değildir”