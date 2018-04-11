Nisbet Kızılyürek: Kimse yaptığı kötülükle kazanacağını düşünmesin…

(Kamu görevlisi)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… En azından son zamanlarda özellikle aranan ama herkeste bulunmayan özellik ''dürüst insan''

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yine farklı kültürleri gezerek görmek ve tanımak isteyen gezgin olurdum...

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Bu aralar başkanı olduğum, gönüllülükle ve özveri ile yaptığım dernek işleri ve eğitimler hem işim ile ilgili hizmet içi eğitimler hem de derneğimizin eğitimleri ve projeleri beni fazlasıyla meşgul ediyor...

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık, ne bana ne de bir başkasına yapılmasını istemem!

En büyük pişmanlığım… Pişman olurum diye yapmaktan vazgeçtiğim, lakin münferit önemli bir şey yok... Yaşanması gerekiyorsa yaşanılacak ve bu olay hata olarak adlandırılmaz ancak ders çıkarılarak yoluma devam demeyi öğreneli çok oldu...

En büyük sevincim… Sağlığımın yerinde olması ve sevgi dolu yüreğe sahip olmam.. Her an destek veren yanımda olan sevdiklerimin olması..

Hayatımın dönüm noktası… Hasta annemin sağlığı ile ilgili hastanede tedavisi ile ilgili süreçte o esnada kendimle ilgili yaşadığım ama anlam veremediğim rahatsızlığımın hemen operasyon gerektiği ile ilgili farkındalığımın artması ve operasyonla sağlığıma kavuşmam..

Beni en çok etkileyen yazar… Sabahattin Ali

Başucumdaki kitap… Düşte umut yürekte sızı Yaşar Ersoy'un anlatımı ile yazar Hakan Çakmak..

En keyif aldığım müzik… Her türlü müzikten keyif alırım ama yerel müziğimizin hastasıyım kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak adına müziğimize de sahip çıkmalıyız...

En son izlediğim film'… 'Mutluluk zamanı''

Kendim için son aldığım şey… Argan yağı ve mavi su.(saçlarım için)

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kıbrıs'ımızın sıcak kanlı insanı oluşumdan dolayı mı bilmem ; balıkçı yaka yün fanellalarım..

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İyi niyetle ve sevgi ile yaklaştığım lakin suiistimal eden ve kıymet bilmeyenlere şans dahi vermemek. Kısaca fazla iyi niyet!

Kendimde beğendiğim özellik… Koyduğum hedeflere odaklanan ve gerçekleşmesi için titiz şekilde çalışan; gelişime açık insan olmam...

Olmasa da olur… Silahlar, savaşlar yalanlar ve entrikalar.

Olmazsa olmaz… Sağlık ve sevgi!

En iyi yaptığım yemek… Molehiya (çok severim)

Hayalimdeki dünya… Savaşların silahların göçlerin (biz göçmeniz de)olmadığı insan onuruna yaraşır şekilde yaşanası bir dünya...

Aşk benim için… Her şey.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Ulu önder dünyanın da lider olarak tanıdığı M. Kemal Atatürk'ü tanımak isterdim.

Görmek istediğim yer… Gidemediğim her yer.

Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turu.

Son olarak söylemek istediklerim… ''Umutsuzluğa düştüğümde tarih boyunca doğruluk ve sevginin her zaman kazandığını hatırlarım. Tiranlar ve katiller hep olmuştur, hatta bir süre yenilmez sanılmışlardır. Ancak sonunda her zaman kaybederler diyen Mahatma Gandhi'nin sözlerine katıldığımı ve kimse yaptığı kötülükle kazanacağını düşünmesin... Bence sevgi ve hayır işleri kazanacaktır... Sevgi ile kalın... Mutlu kalın... Hoşça kalın, dost kalın…