Nişanlısını öldürmekle tehdit etti

Lefkoşa’da A.S., nişanlısını kıskançlık nedeniyle ciddi şekilde dövüp, öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanıp, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kamuran Kale, zanlının Lefkoşa’da meydana gelen şiddet tehdidi, kasti hasar ve ciddi darp suçlarından methalder olduğunu belirtti. Kale, 21.05.2019 tarihinde 21.30 raddelerinde Gönyeli’de bulunan ikametgah içerisinde ayni yerde sakin A.S.’nun nişanlısı S.İ. ile kıskançlık sebebi ile aralarında çıkan sözlü tartışmada adı edilenin boğazını sıkmak ve kafasının muhtelif yerlerine defaten vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip boğazını sıkarken adı edilene "yalan söylersen seni öldürürüm" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunmasina müteakip 100 TL değerindeki markası meçhul mavi renk sporcu çantasıni ve 70 TL değerindeki markası meçhul omuz çantasını kasten ve kanunsuzca parçalamak suretiyle hasara uğrattığını belirtti. Müştekinin ayni gün doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu temin edildiğini söyleyen Kale, zanlının ayni gün temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Kale, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, davaları görüşülünceğe değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenlay İnan, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki kefilin 40 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.