“Nişanlım kuzeyde, ben güneyde… 3 farklı birim, 3 değişik uygulama”

İki yıl önce bir Kıbrıslı Türk’le nişanlanan 25 yaşındaki Orestis Agisilaou, yaşamını Kıbrıs’ın güneyinde sürdürüyor… Aylarca Kıbrıslı Türk nişanlısı ile ‘barikatlar ardından’ görüşebilen Agisilaou, şimdi ise 72 saatte bir PCR test uygulamasının hem maddi, hem de manevi olarak yıprattığına işaret etti…

“Salgın sürecine hazırlıksız yakalandık. Nişanlım kuzeyde ben güneyde kaldım. Aylarca görüşmek için barikatlara koştuk. Her gün değişen kararlarla zor anlar yaşıyoruz. Kıbrıs Rum polisi ayrı, SBA ayrı, Kıbrıs Türk polisi ayrı bir yol izliyor.”

“Barikatları aramıza koyarak bize salgın hastalıktan daha büyük bir eziyet çektirmeye devam ediyorlar. Yurt dışını açan baştakiler, Kıbrıs içinde geçişlerin rahatlaması ile ilgili hiçbir adım atmıyor”

“Ben kuzeye geçebiliyorum, nişanlım gelemiyor. Ailemle düzgün bir araya gelemiyoruz, sürekli bir huzursuzluk içindeyiz”

“Yarın test yapıp güneye geri dönmek zorundayım, kuzeye dönmek için test sonucumu bekleyeceğim. Bu yıl evlilik planlarımız vardı, tarih alamıyoruz bu yaşanan süreçten ötürü…”

Devrim DEMİR

Kıbrıs’ın güneyinde, Larnaka’da yaşamını sürdüren ve iki yıl önce bir Kıbrıslı Türk’le nişanlanan 25 yaşındaki Orestis Agisilaou, Mart ayından bu yana pandemi nedeniyle geçişlerde büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.

Orestis Agisilaou, aylarca Kıbrıslı Türk nişanlısı ile salgın nedeniyle barikatlar ardında görüştüklerini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın son aldığı karar ile geçişlerde 72 saatte bir test istenmesi nedeniyle kaygılı ve huzursuz bir süreçten geçildiğini ifade eden Agisilaou, barikatlarda üç farklı polis birimi olduğunu üçünün de farklı bir sistem uyguladığını söyledi.

Agisilaou: “Değişken kararlarla zor anlar yaşıyoruz”

Kuzeyde yaşayan nişanlısı ile pandemi sürecinde görüşemeyen Kıbrıslı Rum genç Agisilaou, geçişlerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle huzursuz olduğunu belirtti. YENİDÜZEN’e konuşan Agisilaou, “Salgın sürecine hazırlıksız yakalandık. Bir anda sabah gözümüzü açtık, barikatlar geçişlere kapatıldı. Nişanlım kuzeyde ben güneyde kaldım. Aylarca görüşmek için barikatlara koştuk. Her gün değişen kararlarla zor anlar yaşıyoruz. Kıbrıs Rum polisi ayrı, SBA ayrı, Kıbrıs Türk polisi ayrı bir yol izliyor. Alınan değişken kararlarla Kıbrıs halkı çok zor durumlarda bırakılıyor.”

Her geçiş öncesi PCR testi…

Salgın süreci sonrası her iki tarafında yurt dışı açılımına gittiğine dikkati çeken Orestis Agisilaou, tek bir adada yaşayanların daha büyük eziyetlere maruz kaldığına değindi. Geçişlerde 72 saatte bir PCR test uygulamasının hem maddi hem de manevi olarak yıprattığını kaydeden Orestis Agisilaou, “Her iki tarafta yurt dışı açılımları oldu. Bu ülkede yaşayan tek bir halk var onlar da Kıbrıslılar… Barikatları aramıza koyarak bize salgın hastalıktan daha büyük bir eziyet çektirmeye devam ediyorlar. Yurt dışını açan baştakiler, Kıbrıs içinde geçişlerin rahatlaması ile ilgili hiçbir adım atmıyor. Bu adayı sevenler büyük sıkıntılar yaşamakta. Bizim gibi sıkıntılar yaşayan bir çok insan var özellikle güneyde çalışan işçiler” dedi.

“Evlilik planlarımız iptal”

Nişanlısının kuzeyde, kendisinin de güneyde kaldığını aylar sonra test yaptırıp barikat geçtiğini kaydeden Orestis Agisilaou, güneyde yapılan PCR testlerinin iki kat daha pahalı olduğunu söyledi. Nişanlısının da ayı sıkıntıları yaşadığını ifade eden Agisilaou, “Ben kuzeye geçebiliyorum, nişanlım gelemiyor. Ailemle düzgün bir araya gelemiyoruz, sürekli bir huzursuzluk içindeyiz. Yarın test yapıp güneye geri dönmek zorundayım, kuzeye dönmek için test sonucumu bekleyeceğim. Benim gibi çok zor günler geçirenler var, geçişlerde ciddi sıkıntılar söz konusu. Bu yıl evlilik planlarımız vardı, tarih alamıyoruz bu yaşanan süreçten ötürü. Bu halkı artık rahat bıraksınlar özgürce geçişlerimiz olsun. Kıbrıslılar, birbirinin sağlığını koruyacak kadar bilinçli.”

“Pandemiden daha büyük sorun, barikatlar”

Mart ayında iki tarafın geçişleri durdurması nedeniyle aylarca nişanlısını görmek için barikatlara gittiğini ifade eden Agisilaou, 2003 yılında geçişlerin karşılıklı başlamasının ardından iki toplumun birbirine çok yaklaştığını herkesin arkadaş, akraba olduğunu söyledi.

Agisilaou, aylarca barikatlara yalvara yalvara gittiğini kaydederek “Bu adada pandemiden daha büyük bir sorun varsa barikatlardır. Baştakilerin değişken kararları yüzünden biz Kıbrıs halkı kaygı içindeyiz. Her geçişte istenilen PCR testleri ciddi bir kayıp bizim için” dedi.