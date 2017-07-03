Nişan sonrası ilk konser

Fantezi müziğin sevilen ismi Alişan, Skull King Casino’da unutulmaz bir geceye imza attı. Türkiye’de fantezi müziğin sevilen ismi Alişan, önceki akşam Oscar Hotel’de hizmet veren Skull King Casino’da nostaljik şarkılarla unutulmaz bir geceye imza attı. Alişan ile Esra Erol’un kardeşi Eda Erol ile geçtiğimiz günlerde nişanlanmıştı. Nişan sonrası ilk konserine çıkan ünlü sanatçı duygusal parçalarla başladığı konserine hareketli parçalarla devam etti. Neredeyse tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden konuklar, eğlenceli saatler yaşamanın keyfini çıkardı. Mekandaki atmosferden oldukça memnun olan Alişan bir kez daha hayranlarıyla ile birlikte olmanın mutluluğunu dile getirdi. Gece, ayrıca evlilik teklifine de sahne oldu. Burak Ercan, iki yıla aşkındır birlikte olduğu sevgilisi Dilara Altuntaş’a evlilik teklifi etti. Alişan sahnesinde kalabalığın önünde Dilara Altuntaş’ı sahneye davet ederek evlilik teklifi yapan genç, evet cevabıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.