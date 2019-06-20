Nilden Bektaş Erhürman: Normal bir ülke istiyorum

(Çevre Mühendisi)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Adil

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Hukuk eğitimi almayı isterdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Çok sevdiklerimin yaşadığı sağlık problemleri ve herkes gibi kayıtsız kalmanın mümkün olmadığı ülke gündemi

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik

En büyük pişmanlığım… O son geceyi kuzenimle geçirmemek… Ertesi gün onu kaybettik maalesef..

En büyük sevincim… Eşim, ailem, dostlarım, işim, sabah içtiğim nescafem, yaz mevsiminin gelmiş olması... Sevinç duyulacak çok şey var :)

Hayatımın dönüm noktası…Yüksek Lisans için gittiğim şehre tam yerleşecekken vazgeçip Kıbrıs’a geri dönmem ve çevre danışmanlık ofisimi açmam..

Beni en çok etkileyen yazar… Çok var aslında ama sevdiğim yazarların çok iyi ve bence sıradan olan eserleri de var. Yani bu konuda biraz kararsız olsam da en çok etkilendiklerim; Franz Kafka, Dostoyevski, Tolstoy, Bernhard Schlink, Ahmet Hamdi Tanpınar sayılabilir.

Başucumdaki kitap… Tolstoy, İvan İlyiç’in Ölümü ve Romain Rolland , Tolstoy Hayatı

En keyif aldığım müzik… Ruh halime göre değişir. Bazen Saba makamında bir Türk sanat müziği bazen de rock..

En son izlediğim film… 97 yapımı etkileyici bir filmdi, Can Dostum .

Kendim için son aldığım şey… Kabak fideleri.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kocaman şapkalarım

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Bana özel yazılmış bir kart ya da bir sevgi notu

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kararsızlıklarım.

Kendimde beğendiğim özellik… Disiplinli çalışmak.

Olmasa da olur… Çok fazla sinek. En azından ekolojik döngüyü idame ettirecek kadar olsunlar.

Olmazsa olmaz… Hayatımda sahip olduğum güzelliklerin tümü.

En iyi yaptığım yemek… Fırın makarnası ile Lazanya arası bir yemek. Tamamen uydurma ama biz adına Lazanya diyoruz.

Hayalimdeki dünya… Dünyanın tamamen hayalimdeki gibi olması imkansız ama en azından tüm dünyanın gelecek nesilleri düşünerek yaşamasını isterdim. Tabii ki sadece kendi nesillerini değil.

Aşk benim için… Nasıl başarıyoruz bilmiyorum ama halen daha aşk benim için, eşim demek.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Nikola Tesla

Görmek istediğim yer… Ay… Eğer gerçekten gidilmişse ben de bir gün görmek isterim..

Mutlaka yapmak istediğim… Uzun bir gemi macerası ile dünyayı gezmek. Bunun için imkan ve zaman yarattığımızda ise sağlıklı olabilmek.

Son olarak söylemek istediklerim… Ülkem için çok dileğim var... Adil bir barış diliyorum, huzur ve hoşgörü ortamı diliyorum, insanların kalplerindeki o insan sevgisini kaybetmeyecekleri bir ülke diliyorum… Sağlıklı çevre diliyorum… Normal, sıradan sorunları olan normal bir ülke olsun istiyorum aslında... Bir de son olarak söylemesem olmaz; sevdiklerinizle bol bol vakit geçireceğiniz güzel anlar diliyorum, bunu bol bol yapın çünkü buna daha sonra fırsatınız olmayabiliyor.