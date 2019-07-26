Nil Virüsü’nden ilk kayıp

Batı Nil Virüsü teşhisiyle hastanede bulunan Hilmi Elibol hayatını kaybetti! 7 kişi daha kontrol amaçlı hastanede tutuluyor. Hastaların kan Türkiye’ye gönderildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Elibol’un ölümüyle ilgili “kardiak ve solunum arresti gerçekleşerek” ifadelerine yer verildi. Elibol’un kalbinin durduğu ve hayata döndürülemediği ifade edildiği açıklamada; “Lefkoşa Devlet Hastanemiz Genel Yoğun Bakımı’nda Batı Nil Virüsü teşhisiyle yatmakta olan, Hilmi Elibol bugün kardiak ve solunum arresti gerçekleşerek kaybedilmiştir. Ailesine başsağlığı dileriz. Dün itibariyle 7 kişi daha kontrol amaçlı hastanemizde tutulmaktadır. Hastaların kan ve BOS örnekleri Türkiye’ye gönderilmiştir. Sonuçlar yine kamuoyuyla paylaşılacaktır.” denildi.