Nikos Dendias Kıbrıs'ta
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, günü birlik ziyaret için Kıbrıs’ta.
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, günü birlik ziyaret için Kıbrıs’ta.
Kıbrıs Rum radyosunun haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün saat 10:00’da Güney Kıbrıs’a vardı.
Saat 11:00’da Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüşen Dendias’ın daha sonra Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldi.
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Etiketler : Nikos Dendias, güney
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