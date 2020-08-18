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Nikos Dendias Kıbrıs'ta

Nikos Dendias Kıbrıs'ta

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, günü birlik ziyaret için Kıbrıs’ta. 

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, günü birlik ziyaret için Kıbrıs’ta. 

Kıbrıs Rum radyosunun haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün saat 10:00’da Güney Kıbrıs’a vardı.

Saat 11:00’da Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüşen Dendias’ın daha sonra Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldi. 

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