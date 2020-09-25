“Nihai karar Pazartesi verilecek…”

YENİDÜZEN - Özel

‘Eğitim’, Sağlık Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı arasında yeniden masaya yatırıldı. 1 Ekim’e ertelenen okulların açılmasına ilişkin, dün Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantı yaptı.

Toplantıda son dönemdeki vaka sayılarına ilişkin veriler ışığında yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına dair fikir alış verişinde bulunuldu. Komite’nin dün yapılan toplantı sonrasında okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili nihai kararı ise 28 Eylül Pazartesi vereceği ifade ediliyor…

“Yüz yüze eğitimin başlaması gerekir” görüşünde olan Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, online eğitimin devamı durumunda karma eğitim için de yapılan hazırlıklarla dün masaya oturduğu ileri sürüldü. Bakan Çavuşoğlu, ilkokul 2’ye kadar olan sınıflar, ilkokul 5’ler, 8. ve 12. sınıf ile A Level branşında eğitim alan öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi gerektiği yönündeki önerilerini YENİDÜZEN ile dün yaptığı röportajda paylaşmıştı.

Eğitim Bakanlığı’nın bu görüşlerine karşın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin okullarda yerel bulaş korkusuyla detaylı değerlendirmelerde bulunduğu da ifade edildi.