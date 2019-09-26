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Nihai karar için toplantı

Nihai karar için toplantı

Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili oluşturulan özel komite nihai karar için toplandı.

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Fehime ALASYA

Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili oluşturulan özel komite nihai karar için toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nde Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan özel komite, bugün karar alacak.

Komitede UBP’den Yasemin Öztürk,  Hamza Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’den Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner, HP’den Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu bulunuyor.

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