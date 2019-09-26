Nihai karar için toplantı
Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili oluşturulan özel komite nihai karar için toplandı.
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Fehime ALASYA
Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili oluşturulan özel komite nihai karar için toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’nde Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan özel komite, bugün karar alacak.
Komitede UBP’den Yasemin Öztürk, Hamza Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’den Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner, HP’den Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu bulunuyor.
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Etiketler : Hüseyin Özgürgün, DOKUNULMAZLIK, MECLİS KOMİTE
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