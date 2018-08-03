Nigar Tevfik Erhalk defnediliyor

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Eşi İbrahim Erhalk tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen Nigar Tevfik Erhalk’ın cenazesi bugün Türkmenköy Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Türkmenköy mezarlığına defnedilecek.

Doğancı’da 26 Temmuz Perşembe gecesi av tüfeği ile eşi 61 yaşındaki İbrahim Erhalk tarafından vurularak öldürülen Nigar Tevfik Erhalk bugün toprağa veriliyor.

Neler yaşanmıştı?

Doğancı’da sakin 61 yaşındaki İbrahim Erhalk, 26 Temmuz’da sıralarında 52 yaşındaki eşi Nigar Tevfik Erhalk’ı av tufeği ile vurarak öldürmüştü.

Erhalk çiftinin uzun yıllardır İngiltere’nin Londra şehrinde yaşadığı ve yılda bir kez Kuzey Kıbrıs’a tatile geldiği öğrenilmişti.

11 Temmuz’dan beri adada tatilde bulunan Erhalk çiftinin biri kız biri erkek iki çocuk sahibi olduğu biliniyor. İngiltere’de restoranları bulunan İbrahim Erhalk’ın yıllar önce kız kardeşini trafik kazasında kaybettiği de edinilen diğer bilgiler arasında yer almıştı.