NİGAR TEVFİK ERHALK DEFNEDİLDİ

YENİDÜZEN

Doğancı’da 26 Temmuz Perşembe gecesi av tüfeği ile eşi 61 yaşındaki İbrahim Erhalk tarafından vurularak öldürülen Nigar Tevfik Erhalk son yolculuğuna uğurlandı. Türkmenköy Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Türkmenköy mezarlığına defnedilen Nigar Tevfik Erhalk’ın cenaze törenine eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer ve UBP Milletvekili Ersin Tatar da katıldı.

Neler yaşanmıştı?

Doğancı’da sakin 61 yaşındaki İbrahim Erhalk, 26 Temmuz’da 52 yaşındaki eşi Nigar Tevfik Erhalk’ı av tüfeği ile vurarak öldürmüştü.

Erhalk çiftinin uzun yıllardır İngiltere’nin Londra şehrinde yaşadığı ve yılda bir kez Kuzey Kıbrıs’a tatile geldiği öğrenilmişti.