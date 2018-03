NİAZİ’S RESTAURANT & BAR

Zekai Altan

Babadan oğula geçen bir emanet ve tanıtılan bir full-kebap. “Niazi’s” Kebap. 57 yıl öncesinden bugüne. 1949 yılından. Altmış dokuz yıl önce Limasol’da küçük bir kebapçı lokantası olarak hizmete açılan ve zaman içerisinde başta Limasol yöresine, sonradan Ada genelinde ve Avrupa’da lezzetini spesifik olarak full-kebabını tescil ettirmiştir. Niazi’s Restaurant bu yıl 69. yılında. Niazi’s Restaurant denince akla hemen full-kebap gelir. İşte bu bir imajdır ve lezzetteki kalitedir. Lezzetindeki kalite ise müşterileri tarafından word of mouth communication (müşterinin kendi ağzı ile yaptığı tantım) yolu ile yapılıp bu günlere gelinmiştir. Full- kebabı her zaman öneririm. Niazi’s Restaurant’ı bu günlere taşıyan ve aynı zamanda Kıbrıs Türk restaurantçılık sektörünün, lezzetinin tanıtılmasında ve en önemlisi standartlaştırılmasındaki katkısı çok büyüktür. Lezzetlerdeki standartlaşmada bir ilk başarılmıştır. Niyazi dayı tarafından standartlaştırılan Niazi’s kebap bugün oğlu Ahmet Aydeniz tarafından daha da geliştirilerek büyümeye başladı. Adeta bir zincir işletmeler yaratıldı. Ve Niazi’s Restorant zincir işletmelerinin bir tanesi de Başkent Lefkoşa’ya açıldı.

NİYAZİ’S KEBAP

Eski Mirage Restorant’ın olduğu yerde. Kermiya’da, Öğretmenler evlerinin bölgesinde. Başkent Lefkoşa’ya yakışan ve alternatif bir mekan olarak yerini de bulmuştur. Özellikle bu tadı bilen Lefkoşalıların Girne’ye gitmesi gerekmez. Niazi’s Restorant ayaklarına geldi. Mekan oldukça geniş. İki katlı. Alt kat geniş bir salon ve salonda bekleme oturma grupları. Burası daha çok fast-food, take away olarak hizmet veriyor. Bu salonda tatlı ve salata büfesi de self servis hizmetini sağlıyor. Mangal ve döner ocaklarının da bulunduğu salonda adeta bir a la carte mutfak havası yaşanıyor. Sağlıklı ve hijyenik bir ortam içerisinde hazırlanan kebapları görme olanağınız vardır. Temiz ve hijyenik bir ortama sahip mekanda personel de aynı. Hijyenik ve üniformalı. Güleryüzlü ve hizmet etmeye istekli. Bu da Ahmet Aydeniz beyin bir başarısı. Eğitime de oldukça çok önem veren biri olduğu için buradaki sistem örnek gösterilebilecektir. Üst kat ise a la carte ve set mönü yemek salonu. Salon temiz. Buradaki organizasyon öyle güzel ve profesyonelce organize edildi ki tam bir işletme. Görev yetki ve sorumlulukların dağıtılarak her çalışanın yaptığı işten ve görevlerinden sorumlu olduğu bir çalışma ortamı. Bu da size güven veriyor.

MÖNÜ VE LEZZET

AKSA Kıbrıs Santral Müdürü Şenol İnan bey ile fotoğraf sanatçıları Veysi Soyer, Mustafa Müezzinler, Mehmet Gökyiğit ile birlikte bir öğle yemeği yedik ve AKSA FOTOFEST 2018’i görüştük. Bu keyifli görüşmeyi buradaki mönü daha çok keyifli bir duruma getirdi. Burada tabii ki Niazi’s Kebabı tatmanızı öneririm. Mönü kartında hem set mönü hem de a la carte mönü seçenekleriniz vardır. Ama yine de biz Niazi’s Kebabı tercih ettik. Spesiyal. Giriş olarak serpme meze servisinde sarma, patlıcan biber kızartılmış közde, yoğurtlu kabak kızartması, humus, pancar, cacık, kasede yoğurt ve yeşil salata. Serpme mezeleri takiben full kebap servisi. Genelde silver servis olarak yapılıyor. Izgara hellim, köfte, şeftali kebabı pirzola, kuzu şiş ve tavuk köfte. Tümü sıra ile servis yapılıyor. Ara sıcak ve garniture olarak da kızartılmış patates, sigara böreği ve et döner. Bugün sunulan Niazi’s Full-kebabının en önemli özelliği pişirilmesinden çok etin ve mezenin ağız tadına göre standart hale getirilmesidir. Full kebabın mezeleri koplimanları ise humus, yoğurt, sarma salatası, cacık (talatur), karışık salata ve kızartılmış patates çipstir. Böyle bir mönüde seçeceğiniz full kebap size ağız tadınıza göre lezzet verir. Çünkü mönünün düzenlemesi hem doyurucu hem de mezelerle değil ana yemeği de tadarak yeme şansınızı yaratır.

TELEFON: 223 27 30

ADRES: KERMİYA, GÖNYELİ YOLU-LEFKOŞA

KAPASİTE:

ALT KAT: 60

ÜST KAT: 160

DIŞ ALAN. 40

SERVİS SAATLERİ: 11.00-22.30

KAPALI GÜNLER: HER GÜN AÇIK