Niagara Şelalesi buzla kaplandı
ABD'nin kuzeydoğusunda bir haftadır etkili olan kutup soğukları, 55 metrelik Niagara Şelalesi’ni dondurdu.
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ABD'nin kuzeydoğusunda bir haftadır etkili olan kutup soğukları, 55 metrelik Niagara Şelalesi’ni dondurdu.
ABD-Kanada sınırındaki Buffalo kentinde yer alan Niagara Şelalesi’nde akıntı hızının daha düşük olduğu alanlar tamamen buzla kaplandı.
Her kış ayrı bir güzelliğe bürünen Niagara Şelalesi, kış turizminin gözdesi durumunda.
Fotoğraf: AP
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