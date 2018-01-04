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Niagara Şelalesi buzla kaplandı

Niagara Şelalesi buzla kaplandı

ABD'nin kuzeydoğusunda bir haftadır etkili olan kutup soğukları, 55 metrelik Niagara Şelalesi’ni dondurdu.

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ABD'nin kuzeydoğusunda bir haftadır etkili olan kutup soğukları, 55 metrelik Niagara Şelalesi’ni dondurdu.

ABD-Kanada sınırındaki Buffalo kentinde yer alan Niagara Şelalesi’nde akıntı hızının daha düşük olduğu alanlar tamamen buzla kaplandı.

Her kış ayrı bir güzelliğe bürünen Niagara Şelalesi, kış turizminin gözdesi durumunda.

 

Fotoğraf: AP

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