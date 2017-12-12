‘Neyin hesabını’ soracak?

Bugünlerde ‘hesap soracağı’ argümanı ile seçim propagandası yapan Halkın Partisi’ne sosyal medyada, Milletvekili adaylarından bir tanesinin ‘ataması’ hatırlatılıyor…

Anayasa ve Yasa gereği tüm asaleten atamaların, görevlendirmelerin ve tayinlerin ve her ne ad altında olursa olsun bir kadronun işinin birine verilmesinin Kamu Hizmeti Komisyonu'nca yapılması gerekirken, Halkın Partisi adayı ‘kamu görevlisi üst düzey yönetici’nin, dilekçe ile ‘yerine bakacak kişiyi görevlendirdiği’ne ilişkin belge de, imzalı olarak sosyal medyada dolaşıyor.

Neredeyse tüm siyasi partilerden, ‘hukuksuzluk ve usulsüzlükler’e ilişkin hesap soracağını belirten Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, milletvekili adaylarından birinin ‘yasa dışı yetki devri’ yapan belgeyle ilgili kime hesap soracağı da merak ediliyor…

‘Kendi soruyor, kendi cevaplıyor’

Haklın Partisi, ‘Siz sorun biz cevaplayalım’ formatında bir facebook canlı yayını ile her akşam ‘halka buluşma’ hedefiyle başlattığı uygulamada, daha çok ‘kendi soruyor, kendi yanıtlıyor’…

Bir nevi ‘kendi mini televizyonunu’ yaratan Halkın Partisi, her akşam saat 19:00’da Parti Meclisi Üyeleri’nden Yenal Senin’in sunumu ile HP Milletvekili Adaylarını ağırlıyor, halka buluşturuyor…

Facebook üzerinden ‘Kendi mini medyasını’ yaratan Halkın Partisi’nde ‘hem soran, hem de yanıtlayan parti içinden’ olunca, ‘siz sorun biz cevaplayalım’ formatı da daha çok, ‘kendi sordu, kendi cevapladı’ ya döndü.

Kamu çalışanı adaylar dünden itibaren izinli!

KKTC’de 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçime yönelik hazırlıklar sürerken, seçim takvimi uyarınca kamu görevlisi olan veya kamu kaynaklı işyerlerinde çalışan adaylar dünden itibaren zorunlu olarak izne çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın duyurusuna göre, adaylıkların pazar günü kesinleşmesinin ardından kamu görevlisi konumunda olan veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri, kamu kuruluşları ve kooperatiflerde çalışan adaylar, ilgili yasalar ve Anayasa uyarınca dünden itibaren izne çıktı, birçok bakanlık ve kurum da ‘müsteşarsız’, ‘müdürsüz’ kaldı.

YDP adayı Erdemsiz’in adaylığı düşürüldü

YSK: Seçilebilme niteliği bulunmuyor

Yüksek Seçim Kurulu, 7 Ocak’ta gerçekleşecek milletvekilliği seçimi için Yeniden Doğuş Partisi’nin Girne ilçesi adayı olarak başvuru yapan Okan Erdemsiz’in adaylığı oy birliği ile düşürdü.

8 Aralık tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’deki kararda; Erdemsiz’in ‘sahte belge düzenleme’, ‘sahte belgeyi tedavüle sürme’, ‘resmi evrak sahteleme’ ve ‘sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme’ suçlarından mahkumiyeti olması nedeniyle seçilebilme niteliği bulunmadığı vurgulandı.

Karara itiraz…

Kurul’un 4 Aralık tarihli kararına karşı YDP ve Okan Erdemsiz tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na 4 Aralık 2017’de ayrı ayrı yazılı olarak itiraz edildiği de belirtildi.

İtirazların, Avukat Enver Öztürk ile Feridun Öztürk’e 5 Aralık’ta söz hakkı verilerek, dinlendiği de Resmi Gazete’de yer alan kararda kaydedildi.

“Adaylığında aykırılık var”

Kararda; “Yapılan itirazları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, Erdemsiz’in Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 9. Maddesinin (2). Fıkrasının (Ç)bendi altında Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde seçilebilme niteliğini haiz olmadığına, sahtekarlık suçunun Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 331. maddesinde yer alan tanımlamasında, suç unsurları arasında dolandırmak niyetinin bulunması nedeni ile söz konusu kişinin mahkum edildiği sahtekarlık suçlarının dolandırıcılık başlığı altında değerlendirilmesi gerektiğine; netice itibarı ile Okan Erdemsiz’in 5/76 sayılı Yasa’nın 53(1) maddesi altında aday olmayacağına, Girne İlçe Seçim Kurulu’nun adı geçen kişinin adaylığında aykırılık bulunması nedeni ile adaylığının düşürülmesi kararına yapılan her iki itirazın da reddedilmesine oy birliği ile karar verdi.” denildi.