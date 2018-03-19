Newroz olayları yargıda: Teminatla serbest!

İskele Piknik Alanında dün düzenlenen ve olaylı geçen Newroz Kutlamalarında göz altına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklanarak bugün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Polise kimlik ibraz etmeyip koşarak piknik alanına girmek isterken polisi darp ve görevinden men eden iki kişinin tutuklanması üzerine polise mukavemet göstererek polisi görevinden men eden T.D ve Y.E mahkemeye çıkarıldı. “Kimlik kartını polise ibraz etmeme”, “Polisi darp”, “Polisi görevden men”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır ve hareket” ve “İtale-i lisan” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan KKTC’de öğrenci olan zanlı M.G ile Y.E ve KKTC vatandaşı olan zanlı T.D tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı. Önceki gün zanlılarla birlikte gözaltına alınan 5 kişiye ise dava okunup serbest bırakıldığı öğrenildi.

Meselenin tahkikat subayı Ahmet Bayrak, 18 Mart tarihinde İskele Piknik Alanında Newroz Kutlaması giriş kapısında kimlik kontrolü için görevli olan polis memurunun zanlı M.G'den kimliğini ibraz etmesini istemesi üzerine zanlının kimliğini ibraz etmeyerek koşarak piknik alanına girmeye çalıştığını belirtti. O esnada orada görevli Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görev yapan Müfettiş Halil Mısırlı’nın kendisini engellemeye çalıştığını belirten Bayrak, zanlının Müfettiş Mısırlı’nın sağ kolunu tırmalayıp diziyle ise karın boşluğuna vurarak darp ettiğini açıkladı.

Müfettiş Muavini Ahmet Bayrak, alanda bulunan polislerin zanlının tutuklamaya çalıştıkları esnada ise yine alanda bulunan zanlı T.D ve Y.E'nin görevli polislere mukavemet göstererek görevlerini yapmalarına engel olduklarını ve görevli polislere yüksek sesle hakaret edip makul mazaretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptıklarını iddia etti.

Zanlıların ayni gün tutuklanıp hücreye yerleştirildiklerini belirten Bayrak, zanlı M.G’nin hücreye yerleştirildiği sırada hücrede görevli polis memuru Hasan Özgüç’e tekme vurarak darp ettiğini savundu. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Bayrak, TC vatandaşı olan ve KKTC’de öğrenci olarak bulunan zanlı M.G ile Y.E’nin ve KKTC vatandaşı olan zanlı T.D’nin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

İskele Kaza Mahkemesi Başkanı Düriye Elkıran, zanlı M.G, T.D ve Y.E’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 3’er bin TL nakdi teminat ödemelerine ve 1’er KKTC vatandaşının 30’ar bin TL şahsi kefalet senedi imza etmelerine emir verdi.