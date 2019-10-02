Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adaya gelişinin ardından, Ercan Havaalanı’nda basın açıklaması yapıyor.

“Doğal gaz nedeniyle yaşanan sıkıntılar daha büyük gerginliklere ve istenmeyen durumlara yol açabilir. Çözüm yönünde çaba harcanması hem bölge, hem de Kıbrıs açısından çok önemli. Genel Sekreter de bizden farklı düşünmüyor.

Beklenenin 2 – 2 buçuk misli üstünde bir sürede oldu Genel Sekreter’le görüşme. Bu da Genel Sekreter Guterres’ın Kıbrıs sorununa verdiği önemi ortaya koyuyor.

New York’a gitmeden önce de açıklamıştım, 3’lü görüşme beklentisi bu sırada yoktu. Genel Sekreter’in telefonla bizi aradığında söylediklerinden de bunu çıkarmıştık. Ekim- Kasım diye konuşuyoruz. Ya tekrar New York’ta, ya da Avrupa’da uygun bir şehirde bir araya gelişi bize söylemişti zaten.

Sayın Genel Sekreter’in inisiyatif almakta kararlı olduğunu gördük. Gün ve saat söylememem, muğlaklık olarak anlaşılmış olabilir ama Genel Sekreter’e haksızlık yapamayız. Öncelikle 3’lü yapmak isteyeceğini bize ima etmiştir, 5’liyi dışlamamaktadır.3’den sonra.

Ama her iki şıkta da geçmişte yaşanan başarısızlığın yaşanmasını istemiyor.

Ekim ayı çıkmadan olması büyük olasılık ama olmazsa Kasım’da, kendi ifadesi ile kesinlikle yılbaşından önce bir 3’lü olması kesin. New York’tan beklenen çıktı.

Anastasiadis'in açıklamaları...

Sayın Anastasiadis’in yaptığı açıklamalar ise hiç de yardımcı olmuyor, ‘suçlama yapmak istemiyorum’ diyerek bizi suçluyor. Bizim geri adım attığımızı söylüyor, bu kesinlikle doğru değil. Sayın Anastasidis’in bu algı yaratma çabasından vazgeçmesi lazım.

Sayın Anastasiadis daldan dala kondu ama biz istikrarlı bir şekilde hep ne istediğimizin altını çizdik. BM parametrelerinde federal çözüm için gerekli 11 Şubat Belgeleri, geçmiş mutabakatlar ve 30 Haziran tarihli Gutteres Çerçevesini işaret ettik.

30 Haziran tarihli belgeyi 9 Ağustos’ta kabul etmemişken Sayın Anastasiadis, nasıl referans kavramlarında anlaştık diye iddia edip, sonra geri adım attığımızı ileri sürüyor. Bizim burada güvencemiz BM’dir. Sayın Lute da, Sayın Genel Sekreter de her şeyin farkındadır.

Sayın Gutteres’in inisiyatifini daha başlamadan öldürmek isteyenler var, hepimiz bunun farkındayız. Sayın Anastasiadis de bunlardan olmamalı, türbinlere oynamamalı, bizimle işbirliği içerisinde çalışmalıdır

Sayın Guterres’in inisiyatifini daha başlamadan öldürmek isteyenler var, hepimiz bunun farkındayız. Sayın Anastasiadis de bunlardan olmamalı, türbinlere oynamamalı, bizimle işbirliği içerisinde çalışmalıdır.

İlanihaye devam edecek bir süreç anlayışından çıkıp sonuç almak için müzakere iradesi gösterecekse, referans kavramları işte o gün ortaya çıkacak. 9 Ağustos tarihli toplantıda ortaya bir uzlaşı metni çıkmadı, ondan geri adım atmak gibi bir durum da söz konusu değildi.