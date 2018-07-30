New York Times'tan Trump'a: Bizi 'Halk Düşmanı' İlan Etmeyi Bırakın

New York Times gazetesinin yayıncısı Arthur Gregg Sulzberger, ABD Başkanı Donald Trump'tan gazetecilere 'halk düşmanı' demeyi bırakmasını istedi ve bu yaklaşımın şiddetin önünü açacağı uyarısında bulundu.

Trump ve Sulzberger 20 Temmuz'da Beyaz Saray'da bir araya gelmiş ve ardından Trump paylaştığı Twitter mesajında önce 'çok güzel bir görüşmeydi' deyip "yalan haberleri" 'halk düşmanı' olarak niteledi.

Trump dün akşamüstü Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda önce buluşma hakkında olumlu konuştu:

"Beyaz Saray'da New York Times'ın yayıncısı Sulzberger ile çok iyi ve ilginç bir görüşme yaptık." Ardından ekledi:

"Medya tarafından ortaya sürülen 'sahte haber' (fake news) sayısının fazlalığını ve sahte haberlerin nasıl bir tabire dönüştüğünü uzun uzun konuştuk: 'Halk düşmanları'. Üzücü!"

Trump bir başka tweet'inde medyanın Trump Karşıtlığı Sendromu'ya yönetildiğini ve bunun çılgınlık olduğunu söylerken, gazetecileri vatansever olmamakla suçlayan şu tweet'i attı:

"Trump karşıtlığı sendromu hastalığına yakalanmış medya hükümetimizin gizli yazışmalarını ifşa ettiğinde sadece gazetecilerin değil çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atıyor. Hiç vatanseverce değil! Basın özgürlüğü ve haberleri iletme sorumluluğu birlikte yürür."

Sulzberg Başkan'ın toplantıyı yanlış anladığını söyleyerek The NYT ve diğer gazeteleri sorumsuzca hedef göstererek gazetecilerin hayatını riske atmakla suçladı.

Trump'ın tweet'inden iki saat sonra bir açıklama yayınlayan Sulzberger, Trump'ın toplantı davetini kendisinin baskı karşıtı söylemi konusundaki endişelerini dile getirme amacıyla kabul ettiğini söyledi.

Buluşmada Trump'a kullandığı dil konusundaki endişelerini aktardığını söyleyen Sulzberger, "Söylemleriniz yüzünden çok sayıda tehdit alıyoruz. Silahlı koruma tutmak zorunda kaldığımızı söyledim. O da bugüne kadar neden silahlı korumamız olmadığına şaşırdığını ifade etti" dedi ve ekledi:

"Başkanı pek çok hayatı riske attığı konusunda ve ülkemizin demokratik değerlerinin zarar gördüğü konusunda uyardım."

"Bu durum ancak denizaşırı ülkelerde görülür"

"Sahte haber" ifadesinin de zararlı olmasına rağmen, gazetecilerin 'halk düşmanı' olarak nitelenmesi konusunda çok daha fazla endişe duyduğunu aktardığını belirten Sulzberg, "Bu tahrik edici dilin gazetecilere yönelik tehditlerin artmasına katkına bulunduğunu ve şiddete neden olabileceği konusunda onu uyardım" ifadelerini kullandı.

"Bu durum özellikle iktidarların gazetecilere zarar vermek için Trump'ın kelimeleri kullandığı deniz aşırı ülkelerde görülebilir" diyen yayıncı, ABD Başkanı'nı "saldırılarının hayatları riske attığı" ve "ulusun demokrasi ideallerini baltaladığı" konusunda uyardığını söyledi.

The New York Times'ta konuyla ilgili Mark Landler ismiyle yayınlanan cevap niteliğindeki makalede, Sulzberger'in Trump'a uyarılarının "belli ki birkaç sinir ucuna" dayandığı belirtilerek "Başkan gazetecileri vatanını sevmemekle suçlayan tweet serisine başladı" dedi.