New York sonrası KKTC...

Liderler New York’a taşınıyor. Anastasiades yarın , Akıncı da Pazartesi günü New York’a hareket edecek.

BM Genel kurulu üst düzey liderlerin de katılacağı bölümü önümüzdeki hafta Salı günü başlıyor. Dünya’nın önde gelen liderleri, dünya sorunlarını görüşmek ve ikili temaslarda bulunmak için New York’a taşınıyor.

Kıbrıslı liderler yanında Erdoğan ve Mitçotakis’in de önümüzdeki hafta New York’ta olacakları ve muhtemelen ikili görüşme gerçekleştirecekleri biliniyor.

Anlaşılan önümüzdeki hafta gözümüz, kulağımız New York’ta olacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 74. Genel Kurul öncesi basın toplantısı düzenledi. Guterres, New York'ta görüşeceği Akıncı ve Anastasiadis'e nasıl bir mesaj vereceği sorusu üzerine, "bu kez, öncekilerden farklı olacağını umduğum kapsamlı müzakerelere başlayabilmek için hızlı bir şekilde referans kavramları üzerinde anlaşmaya varmaları çok önemli. Bu, buluşacağım tüm liderlere ileteceğim mesaj olacak" dedi.

Rum lider Anastasiades’in sözcüsü hemen yaptığı açıklamada Guterres’in bu mesajı Türk tarafı için verdiğini iddia etti. Muhtemelen Akıncı’nın sözcüsü de belki bu satırlar yazıldıktan biraz sonra yapacağı açıklamada Guterres’in bu mesajı Rum tarafı için verdiğini iddia edecek.

İşte size 50 yıllık müzakere sürecinin neden bir türlü sonuca ulaştırılamadığının en güzel örneği. 50 yıldır bu ülkede karşılıklı suçlama oyunu oynanıyor. Sonra da birileri çıkıp 50 yıldır görüşülen ama bir türlü ulaşılamayan federasyon çözümünün artık mümkün olmadığını söylüyor.

Guterres’in Genel kurul öncesi yaptığı basın toplantısında New York’ta görüşeceği Kıbrıslı liderlere verdiği mesaj gerçekten çok önemlidir. Guterres “aynı mesajı New York’ta buluşacağım tüm liderlere ileteceğim” dedi. Elbette tüm liderlerden kastı Erdoğan ve Mitçotakis’tir.

Genel Sekreterin bu mesajı tüm liderlere verecek olması BM zemininde bir çözümün nasıl olacağını hatırlatmak amacıyla olsa gerek.

Guterres “federal çözüm artık mümkün değil, başka alternatifler de konuşmamız gerekir, eğer başka alternatifler konuşulmayacaksa müzakereler yeniden başlamamalıdır” açıklamalarına da yanıt niteliğindedir.

New York’ta liderler” “Referans Şartları” nda uzlaşabilir mi?

Belki.

Ama uzlaşmadan geri de dönebilirler.

Muhtemelen KKTC’de Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar başka bir deneme de olmayacak.

Sonuç olarak önümüzdeki hafta gözümüz ve kulağımız New York’ta olacak ama liderler herhangi bir sonuç alamadan geri dönecekler.

Bu da Kıbrıs sorununun Nisan ayı sonuna kadar yeniden askıya alınması demek olacak.

Bu nedenle New York dönüşü artık yalnızca Nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuşacağız.

Kim aday olacak?

Hangi parti kimi aday gösterecek ya da destekleyecek?

İkinci tur için neler öngörülecek?

Hepsi önümüzdeki günlerin en ciddi konuları olarak gündemimizi işgal edecek.