Nevşehir'de askeri uçak düştü

Türkiye’de Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü. Kazada bir askerin hayatını kaybettiği belirtiliyor. TSK'dan yapılan açıklamada "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." denildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA:

Genelkurmay Başkanlığı'nca, eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağının Nevşehir civarında kaza kırıma uğradığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." ifadesi kullanıldı.