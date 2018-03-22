Nevşehir'de askeri uçak düştü
Türkiye’de Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Türkiye’de Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü. Kazada bir askerin hayatını kaybettiği belirtiliyor. TSK'dan yapılan açıklamada "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." denildi.
TSK'DAN AÇIKLAMA:
Genelkurmay Başkanlığı'nca, eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağının Nevşehir civarında kaza kırıma uğradığı belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." ifadesi kullanıldı.
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