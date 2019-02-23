NEUBJJ'de hedef 4 altın madalya

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren "Brazilian Jiu-Jitsu" takımı NEUBJJ, Uluslararası Brezilya Jiu -Jitsu Federasyonu tarafından düzenlenen “Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası”nun ilk gününde 2 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya kazandı. NEUBJJ takımı, turnuvanın ikinci gününde (yarın) iki altın madalya daha kazanarak dört altın madalya ile şampiyonadan dönmeyi hedefliyor...

İŞte alınan sonuçlar:

-Takım başantrenörü Diogo Moraes Azevedo Siyah Kuşak Adult Super Heavy kategorisinde Altın Madalya

-Selman Özcan Kahverengi Kuşak Master 2 Heavy kategorisinde Altın Madalya

-Dr. Aziz Suat Günsel Mavi Kuşak Adult Ultra Heavy kategorisinde Gümüş Madalya

-Dr. Ulaş Yavuz Mavi Kuşak Master 3 kategorisinde Gümüş Madalya

-Dr. Deniz Erdağ Mavi Kuşak Master 2 Middle kategorisinde Bronz Madalya