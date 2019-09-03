Netflix'ten Türkiye açıklaması

Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aralarında puhutv, BluTV, Netflix, Turkcell, Digiturk, Tivibu ve Vodafone'un da bulunduğu 600'den fazla kuruluşun lisans ve izin başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Şahin Twitter hesabı üzerinden yayınladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun."

Geçtiğimiz saatlerde Netflix'in RTÜK'e gerekli başvuruları yapmadığı ve Türkiye pazarından çekilmeye hazırlandığı iddia edilmişti. RTÜK'ten yapılan açıklama sonrası Netflix'in Türkiye'deki operasyonlarına devam edeceği kesinleşmiş oldu.

NETFLIX'TEN AÇIKLAMA: TÜRKİYE'DE YATIRIMA DEVAM EDİYORUZ

Kullanıcılarına internet üzerinden film ve dizi hizmeti sunan Netflix'ten de konu ile ilgili bir açıklama geldi. Netflix'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:



“İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1,5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bu nedenle bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.”

NETFLIX NE ZAMAN TÜRKİYE'DE HİZMET VERMEYE BAŞLADI?

2015 yılında hizmet verdiği 60'a yakın ülkede 70 milyon eve giren Netflix, 2016 yılında büyük bir hamle yapmış ve hizmet verdiği ülke sayısını 190'a çıkarmıştı.

2016'da yılında yeni ülkelere açılma kararı alan Netflix bu adımı sonrası Türkiye'de de hizmet vermeye başlamıştı.

NETFLIX'IN KAÇ TANE TÜRK DİZİSİ VAR?



2016 yılından beri Türkiye'de hizmet veren platformun ülkemizde özel ilk orijinal içeriği Hakan: Muhafız olmuştu.



Netflix bu projenin ardından Love 101 ve Atiye isimli iki Türki dizisi için de onay verdi. İki dizinin çekimleri geçtiğimiz dönemde başladı.

1997 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından kurulan Netflix, Türkiye'deki kullanıcıları için 17.99 TL, 29.99 TL ve 41.99 TL fiyata sahip üç farklı üyelik tipi sunuyor.