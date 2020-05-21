Net tarih yarın konuşulacak

Havalimanlarının 9 Haziran’da açılması konusunda görüş birliği bulunan Kıbrıs’ın güneyinde net tarih yarın toplanacak Bakanlar Kurulu’nda alınacak.

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun yarın toplanarak, havalimanlarının açılması ve turistlerin gelmeye başlamasıyla ilgili tarihi netleştireceği bildirildi.

Kıbrıs’ın güneyinde Fileleftheros gazetesi Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, Bilim Kurulu ile bir araya gelerek, toplam 20 ülkenin epidemiyolojik görüntüye göre kategorize edilmesini ve bu ülkelerden Kıbrıs’ın güneyine gidecek turistler için somut tedbirler belirlenmesini istediğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs’ın güneyindeki havalimanlarının 9 Haziran’da çalışmaya, turistlerin de 20 Haziran’dan itibaren gelmeye başlaması konusunda hemfikir olunduğunu; ancak nihai kararın yarınki toplantıda verileceğini kaydetti.

9 Haziran itibarıyla ticari maksatlı uçuşlara izin verileceğini de belirten gazete, bazı bilgilere göre charter seferlerle ülkeye giden yolculara uygulanan zorunlu karantinanın da sona erdirilmesinin düşünüldüğünü yazdı.

Haberde, otellerle ilgili durumun ise netleştirilmediği; ancak uçuşların başlatılacak olması nedeniyle, otellerin çalışmaya başlamasının geciktirilemeyeceği ifade edildi.

Öte yandan Politis ve Alithia gazetesi de, turistlerin gelmeye başlayacağı tarihin 15 Haziran olabileceğini yazdı.