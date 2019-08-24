Nergisli kavşağında kaza: Bir ağır yaralı

Nergisli köy yolunu Mağusa anayoluna bağlayan yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bugün saat 18:40 sıralarında, Nergisli köy yolunu Mağusa anayoluna bağlayan yol üzerinde, Aslıhan Köksal, yönetimindeki HD 312 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla atması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu 25 yaşındaki Aslıhan Köksal ağır yaralandı.

Aslıhan Köksal, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, vücudunun muhtelif yerlerinde kırıklar ve iç kanama teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.