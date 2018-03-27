“Neredeyse kapılarımızı kapatacaktık ama bazı mali sıkıntılarımızı aştık”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, belediyelerdeki mali durumun daha iyiye gidebilmesi için bazı konularda iyileştirilme ve geliştirme çalışmaları yapılması gerektiğini söyledi.

Fehime ALASYA

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, belediyelerdeki mali durumun daha iyiye gidebilmesi için bazı konularda iyileştirilme ve geliştirme çalışmaları yapılması gerektiğini söyledi.

Kaya, ‘enkaz’ durumda devraldığı belediyedeki çalışma motivasyonu süreç içerisinde yükselttiklerini belirterek, şu anda belediyenin kendi ayakları üzerinde durabildiğine işaret etti.

Yerel seçimlerde yeniden aday olacağını açıklayan Kaya, “Göreve gelmeden belediyeyi kendi ayakları üzerinde duracağı konusunda vaatlerim vardı, bunu yerine getirdim” dedi.

YENİDÜZEN’e belediyenin mali durumu ile ilgili bilgi veren Kaya, emlak vergisi ile ilgili düzenlemeye gidilmesi gerektiğinin şart olduğunu dile getirdi.

Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Kaya, görünürde 11 bin 100 kişiye hizmet vermelerine karşın bu rakamın 25 bine ulaştığını kaydetti.

Kaya, bu bağlamda devlet katkısı için sadece nüfus yoğunluğunun baz alınmaması gerektiğini vurguladı.

“ÇOK KÖTÜ NOKTADA DEVRALDIK”… “Mali açıdan belediyeyi çok kötü bir noktada devraldık. Buna karşın son üç yıldır vergiler tüm güncel borçlar, personel yatırımları yapılıyor. Neredeyse kapılarımızı kapatacaktık ama önce bazı mali sıkıntılarımızı aştık, belediyedeki çalışma motivasyonunu böylece yükselttik”

YENİDÜZEN: Belediyenin mali durumuna ilişkin bir değerlendirme alabilir miyiz?

Aziz Kaya: “Mali açıdan belediyeyi çok kötü bir noktada devraldık. 2014 Temmuz’da göreve başladım ama öncesinde de konuya vakıftım, meclis üyesiydim, konuya vakıf olmama rağmen beklediğimizden de ciddi bir enkazla karşılaştık. Vergi Dairesi’ne olan borçlar, personel yatırımları eksikti... 17 kişi emekliye ayrılmış fakat İhtiyat Sandığı yatırımları ödenmemişti. Peyderpey bu durumlarla karşılaştık. Son üç yıldır vergi dahil tüm güncel borçlar, personel yatırımları yapılıyor. Bunun yanında personelin ciddi oranda alacakları vardı, onları ödedik. Çeşitli davalar vardı onları ödedik, iki buçuk yılı aşkın tarihli çek tarihleri vardı. Bu çok tartışmalı bir konuydu, bu noktada da mahkemelik olduk. İlk iki ay devlet katkımız bu yüzden kesildi. 4.5 milyon TL bedelindeki çekler de mahkeme kararıyla geri alındı. Alınmasaydı kapılarımızı kapatacaktık. Önce bu konuların tümünü aştık. Belediyedeki çalışma motivasyonunu böylece yükselttik.”

“GELİR ARTICI, PRATİK SORUNLAR ORTADAN KALDIRILMALI”…“Sağlıklı ve güvenilir nüfus sayımı yapılmalı, nüfus akışı ve yapılanması ona göre değerlendirilmeli ve belediyelere adaletli bir devlet katkısı verilmeli. Devlet katkısı için de sadece nüfus yoğunluğu baz alınmamalı. Mesafeler de göze alınmalı. Gelir artırıcı pratik sorunlar ortadan kaldırılmalı.”

YENİDÜZEN: Mali durumun daha iyiye gitmesi için ne gibi düzenlemeler yapılması gerekiyor?

Aziz Kaya: “ Şu an belediye ayakları üzerinde durabiliyor. Mali durumun daha iyiye gitmesi için bazı dokunuşlar gerek. Taşpınar köyündeki bir ev için ödenen vergi ile Girne merkezde ödenen vergi oranı aynıdır. Bu düzenlenmeli. Kuru tarım arazilerinin de çok az bir vergisi var, burada da düzenleme ve farklı kriterler konması gerek…

Bizim bölgemizde de bu emlak vergisinin düzenlemesi gerek. Aydınlatma vergisi belediyelerin elinden alınarak elektrik kurumuna geçti. Ücret üç katı arttı, hizmet üç katı geriledi. Belediyeler de ciddi bir gelirden mahrum edildi. Bunun yeniden belediyelere iade edilmesi gerek diye düşünüyorum. Kuruma Borcunu ödemeyen belediyeler için ise farklı formüller üretilmeli ve bu yeniden belediyelere bağlanmalı. Bu yasa düzenlenirse belediyeler için ciddi bir katkı olur.

Sınav tüzüğü olmadığı için münhal çıkma ve gerekli personeli alma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Emekli olanlar var, işgücü düşüyor. Personel almak zorunda olsanız da farklı bir işin alıp farklı bir kategoride çalıştırıyorsunuz. Bu hemen düzenlenmesi gereken bir nokta. Sağlıklı ve güvenilir nüfus sayımı yapılmalı, nüfus akışı ve yapılanmadı ona göre değerlendirilmeli ve adaletli bir devlet katkısı verilmeli. Devlet katkısı için de sadece nüfus yoğunluğu baz alınmamalı. Mesafeler de göze alınmalı. Pratik sorunlar ortadan kaldırılmalı. Lefke nüfusu 11 bin 100 kişi olarak görülüyor, katkımız bu yönde, fakat 25 bin kişiye hizmet götürüyoruz. Devlet katkısı belirlenirken farklı kategoriler de konmalı.”



Şu an belediye ayakları üzerinde durabiliyor. Mali durumun daha iyiye gitmesi için bazı dokunuşlar gerek. Taşpınar köyündeki bir ev için ödenen vergi ile Girne merkezde ödenen vergi oranı aynıdır. Bu düzenlenmeli. Kuru tarım arazilerinin de çok az bir vergisi var, burada da düzenleme ve farklı kriterler konması gerek… Bizim bölgemizde de bu emlak vergisinin düzenlemesi gerek. Aydınlatma vergisi belediyelerin elinden alınarak elektrik kurumuna geçti. Ücret üç katı arttı, hizmet üç katı geriledi. Belediyeler de ciddi bir gelirden mahrum edildi. Bunun yeniden belediyelere iade edilmesi gerek diye düşünüyorum. Kuruma Borcunu ödemeyen belediyeler için ise farklı formüller üretilmeli ve bu yeniden belediyelere bağlanmalı. Bu yasa düzenlenirse belediyeler için ciddi bir katkı olur. Sınav tüzüğü olmadığı için münhal çıkma ve gerekli personeli alma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Emekli olanlar var, işgücü düşüyor. Personel almak zorunda olsanız da farklı bir işin alıp farklı bir kategoride çalıştırıyorsunuz. Bu hemen düzenlenmesi gereken bir nokta. Sağlıklı ve güvenilir nüfus sayımı yapılmalı, nüfus akışı ve yapılanmadı ona göre değerlendirilmeli ve adaletli bir devlet katkısı verilmeli. Devlet katkısı için de sadece nüfus yoğunluğu baz alınmamalı. Mesafeler de göze alınmalı. Pratik sorunlar ortadan kaldırılmalı. Lefke nüfusu 11 bin 100 kişi olarak görülüyor, katkımız bu yönde, fakat 25 bin kişiye hizmet götürüyoruz. Devlet katkısı belirlenirken farklı kategoriler de konmalı.” YENİDÜZEN: Vatandaşın ‘Lefke’nin tam anlamıyla ilçe olamadığı’ yönünde serzenişleri var, bunu nasıl karşılıyorsunuz?

Aziz Kaya: “Lefke’nin ilçe olması konusunda vatandaşın şikayetleri çok haklı. Bütçe ayrılmamış, her bakanlık kendi içinde kalemlerden ayırıp sağlanacak denildi fakat olmadı... Ortaya hiçbir şey çıkmadı. Kaymakam atandı ve isim değişikliği oldu, onun dışında ilçe işlevi ortaya çıkmadı. Yeni bütçe hazırlanırken ciddi olarak ele alınıp bütçede yer alması gerekiyor. Bütçede yer alırsa hemen atıl durumdaki daireler işlev yapar hale getirilebilir. Şu an için bina eksikliği söz konusu...”

“VAATLERİMİ YERİNE GETİRDİM”… “Göreve gelmeden belediyeyi kendi ayakları üzerinde duracağı konusunda vaatlerim vardı, bunu yerine getirdim. Bu seçim döneminde de yeniden aday olacağım.”

YENİDÜZEN: Göreve geldiğiniz sürede ne gibi çalışmalarda bulundunuz?

Aziz Kaya: “Göreve gelmeden belediyeyi kendi ayakları üzerinde duracağı konusunda vaatlerim vardı, bunu yerine getirdim. Bu seçim döneminde de yeniden aday olacağım.

Vaatlerimizin birçoğunu yerine getirdik, iyi bir çalışma performansı gösterdik, vatandaştan gelen tepkiler var. Araç filomuza 23 araç eklendi, hizmet kapasitemizi arttırdık. Genel olarak bazı dönemler dışında su sıkıntısı yaşamadık. Projelerimizi hayat geçirmeye çalıştık. Kimi zaman katkı kimi zaman da kendi imkanlarımızla bunu yaptık. Son zamanlarda kendi öz kaynaklarımızla pek çok düzenlemeye ilişkin çalışmalar yaptık. Bunlar da artacak diye düşünüyorum.

İnsan yaşam standardını yükseltmeye çalışan doğrultuda projelerimiz yürütüyoruz. Başta Cittaslow projesi ile… Eğitim, üretim ve turizme ilişkin ciddi potansiyele sahip olan bölgemizde yüzde 35'lik bir üretim var. Bu üretimlere de çeşitli festival ve tanıtım faaliyetleriyle katkı koymaya çalıştık. Üretimdeki ürün dallarımızda gözle görülür şekilde artış oldu. Turizme yönelik ise hemen hemen hiçbir gelirimiz yok, bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bu doğrultuda da çeşitli faaliyetlerimiz oldu, olmaya da devam edecektir.

Cittaslow alanındaki çalışmalarla turizmin bölgeye getirisi çok daha iyi noktada olabilir. Bu çalışmalara hızla devam edilmeli, yenileri eklenerek... Alt yapıya yönelik çok sıkıntılarımız oldu fakat bunları büyük ölçüde tamamladık. Özellikle Lefke merkezde taş duvarlarla farklı bir kimlik oluşturduk. Bunu köylerde de uygulayacağız.

Çocuk parklarına ilişkin birçok yenilik, 6 km’lik su tesisatı döşemesi, 2700 metrekare taş duvar örülmesi, Bağlıköy’de parke yol döşeme ve cephedeki binaların restorasyonu, Lefke İmar Planı hazırlıkları, yerel kalkınmanın desteklenmesi projesi, yürüyüş yolları, sahil yürüyüş yolu, çevre için yapılan onca etkinlik ve proje, sosyal hayattaki dokunuşlarımız oldu, gelecek çalışmalarımızda da yenilenerek ve gelişerek devam edeceğiz.

Bunun yanında bölgede hayata geçirmek istediğimiz projeler de var tabi; Gemikonağı- Cengizköy sahil düzenleme projesi, Gemikonağı- Cengizköy Cittaslow pazarı-Slow Food, Gençlik Merkezi Proje, Gemikonağı Denizli çevre düzenlemesi ve Yeşilyurt ve Gaziveren arası kaldırım projesi gibi çalışmalar…”

Lefke bölgesi insanı konuştu:

“Bölgede iş imkanları yaratılmalı”

Lefke halkı, işsiz yurttaşlar için iş imkanı yaratılmasını istedi, bu konuyla ilgili özellikle turizm alanına yoğunlaşılması gerektiğini dile getirdi.

Bölgedeki çarşının ‘cazibe merkezi’ haline getirilmesi gerektiğini belirten yurttaşlar, aynı zamanda bölgeye kreş yapılmasını istedi.

“Lefke bağ iken dağ oldu” diyerek bölgenin geçmiş yıllardaki şaşalı günlerini anımsatan birçok yurttaş, belediye çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti.

Bazı bölge sakinleri ise “24 yılda yapılmayanı bir dönemde yaptı. Kırk yıl dökülmeyen yolları döktü, her taraf duvar ördü, ortalık buz gibi görünüyor. Maddi gücü olsa çok daha iyi şeyler yapabilir.” diyerek duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Birçok yurttaş ayrıca köy meydanına acilen belediye tuvaleti konulması, arabaların merkeze girmemesi, çarşıda düzenleme yapılması, iş olanaklarının arttırılması, gibi konular için de yönetime çağrıda bulundu.

BÖLGE SAKİNLERİ NE DEDİ?

Sultan Mor: “Yollarımıza, sokaklarımıza, çeki düzen verildi”

“Belediyemizden memnunuz. Lefke bağ iken dağ oldu, bakımsız kaldı ama belediye başkanımızdan çok memnunuz. Yollarımıza, sokaklarımıza, çeki düzen verildi. Bu bölgede işsiz halk için turizm alanında iş imkânı yaratılabilir. Bölgeye gelen turistler meydanda tuvalet bulamıyor, bu alanda çalışmalar yapılmalı. Buna devlet de katkı yapmalı, sadece belediyenin işi değil...”

Faik Kamçı: “Projelerle çarşı cazibe merkezi olmalı”

“Son birkaç yıldır çok farklılık görmedim. Devletten alınan katkı ile çalışanların maaşı ve yatırımı ödeniyor, onun dışında pek fazla bir katkı görmedik. Çarşıda trafik düzenlemesi gerek, arabalar çarşıya girmemeli. Projelerle çarşı cazibe merkezi olmalı. Esnaf kalabalık nüfustan nemalanamıyor. 24 saat akarsuyumuz var fakat bir şelalemiz bile yok. Belediye öncü olmalı, iş imkânları çoğaltılmalı.”

Sami Dayıoğlu: “Kim olursa olsun söylediklerimiz, taleplerimiz dikkate alınmalı”

“Belediye başkanımızı kişi olarak çok sevdiğimiz bir kişi. Bazı ufak tefek icraatları oldu fakat esnafın kaderini değiştireceği noktalara hiç el atmadı. Örneğin belediye sarayının altında olan ve otopark yeri olarak kullanılan bir belediye pazarı vardı. Şimdi personelin park yeri oldu. Bu modern çağda belediye pazarları gece gençlerin eğlence merkezi, gündüz ise el sanatları olarak kullanılıyor ama maalesef bu tarz çalışmalar hiç yapılmadı. Yapılamayan icraatları var. Tuvalet sıkıntısı çarşıda en büyük sorun. Bazı konularda önerilerimiz olmasına rağmen çalışma yapılmadığını da gözlemledik. Umutlarımız bu dört yılda yok oldu. Kişilere kastımız yok, bölgemizi seviyoruz ve kalkınmasını istiyoruz. Lefke’nin kaynaklarını heba etmiş 26 yılın üzerine dört yıl daha ekledik. Önümüzdeki dönemde kim olursa olsun söylediklerimiz, taleplerimiz dikkate alınmalı. Bölge kalkındırılmalı.”

Hüseyin Kayımzade: “Bölgede iş imkânı yaratacak çalışmalar yapılmalı”

“Bölgede iş olanakları sağlanmalı. Bölgede yapılan güzel işler var. Bu işler arttırılsa şüphesiz daha da güzel olur. Esnaf çoğalırsa çarşı da kalkınır diye düşünüyorum. Bölgede iş imkânı yaratacak çalışmalar yapılmalı.”

Muhteşem Hacımulla: “Bölgenin kanalizasyona ve kreşe ihtiyacı var”

“Temizlik, çöp toplama, su dağıtımı, mali sorunlar gibi sorunlar aşıldı, sıkıntımız yok. Bölgeye hayvan barınağı yapılmalı. Bölgenin kanalizasyona ve kreşe ihtiyacı var. Yaşlı bakım projesi gibi çeşitli çalışmalar hayat geçirilmeli.”

Devrim Nacak: “Bölgeye işgücü yaratılmalı...”

“Bölgedeki tüm çalışmalar yolunda diye düşünüyorum. Çalışanlarını ödeyemeyen bir belediye vardı, şimdi düzene girdi. Henüz köklü yatırım yapılmadı ama yapılabilir potansiyeli var. Bölgeye işgücü yaratılmalı...”

Ahmet Atlı: “Borç batağında bir belediye aldı. Tüm bunları iyi bile yaptı”

“24 yılda yapılmayanı bir dönemde yaptı. Kırk yıl dökülmeyen yolları döktü, her taraf duvar ördü, ortalık buz gibi görünüyor. Maddi gücü olsa çok daha iyi şeyler yapabilir. Borç batağında bir belediye aldı. Tüm bunları iyi bile yaptı.”