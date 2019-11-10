Nereden giriş yaptıkları bilinmiyor

Mağusa’da, dün ülkeye henüz nereden giriş yaptığı tespit edilemeyen Suriye uyruklu 3 kişi tespit edilerek, tutuklandı. Polis soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Bunun yanında ülke genelinde meydana gelen laylarda Polis Basın Bülteni’ne bazı detaylar şöyle yansıdı:

8 ülke parasıyla Ercan’da yakalandı

Ercan Havalimanı’nda yasal tutarın üzerinde 8 ülkenin parasını yurt dışına çıkarmaya çalışan şahıs tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün 14.45 sıralarında, F.Ö.(E-26) tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 26.120 Avustralya Doları, 3.100 Danimarka Kronu, 210 Ürdün Dinarı, 655 Kanada Doları, 1.113 Suudi Arabistan Riyali, 30 İsviçre Frangı, 37 Katar Riyali ve 175 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi nakit paraları yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

25 Bin Dolarla çıkmaya çalıştı

Öte yandan E.K.(E-29) de 25 bin 325 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

600 araç denetlendi, 114 sürücü rapor edildi

Polis, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 20 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 450 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 81 araç sürücüsü rapor edildi.

İskele’de ise, kontrol edilen 150 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 33 araç sürücüsü rapor edildi.

Alkollü araç kullandığı için 1 araç sürücüsü tutuklandı, 1 araç da trafikten men edildi.

Kafa atarak burun kemiğini kırdı

Restoranda çalışan S.Ö. (E-40) tartıştığı Atahan Hayıtbayev’e kafa atarak burun kemiğini kırdı.

Polis S.Ö.’nün tutuklandığını bildirdi.