'Nereden buldun' nerede?

Dörtlü koalisyon döneminde Genel Kurul’a gönderilmeye hazır hale getirilen “Nerden Buldun Yasası” başka ‘ivedi’ çalışmalar nedeniyle beklemeye alındı. Yasa aylardır Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi’nde görüşülmeyi bekliyor. Komite başkanı “Ne zaman görüşülür bilemiyorum” diye konuşuyor.



Fehime ALASYA

Dörtlü koalisyon döneminde Genel Kurul’a gönderilmeye hazır hale getirilen “Nerden Buldun Yasası” başka ‘ivedi’ çalışmalar nedeniyle komitede ele alınmadı.

Kamuoyunun gündemine "Nerden Buldun Yasası" olarak taşınan ve 4'lü Koalisyon Hükümeti döneminde de Meclis’e sevk edilen Yasanın adı "Mal Bildirimi, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yasası" olarak koyulan çalışma aylardır Genel Kurul’un gündemine taşınmadı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu komitede bulunan yasanın ‘ivedi’ çalışmalar nedeniyle beklediğini, araya başka çalışmaların girdiğini kaydetti.

Yasanın ne zaman görüşüleceğine ilişkin net bir bilgi paylaşmayan Hasipoğlu, komitenin gündeminde değerlendirilmeyi bekleyen 10. sırada bulunduğunu anlattı.

Hükümet değişiminden sonra göreve gelen UBP-HP hükümetinin altı aydır yasayla ilgili hiçbir çalışma yapmadığını ifade eden CTP Milletvekili Doğuş Derya ise “Gerekli düzenlemeler, dönemimizde hazır hale getirildi, tamamlama aşamasındaydık, yasa Haziran ayında meclisten geçmiş olacaktı, Genel Kurula gönderilmeye hazırdı.” dedi.

Hükümet ortaklarının sessiz kaldığını belirten Derya, hızlıca sonuç üretilebilecek olunmasına karşın gündeme alınmamasına “Hükümette bu konuda bir görüş ayrılığı var mı bilmiyorum ancak 4'lü koalisyon hükümetini bozmak için bu konuyu bahane eden arkadaşların sessiz kalması manidardır” diyerek atıfta bulundu.

Dörtlü koalisyon döneminde yasayla ilgili detaylı çalışmalarda bulunan Derya, yasayla ilgili yapılan çalışmaları ve gelinen aşamayı anlattı.

“Araya ivedi çalışmalar girdi, bu yasa elimizdeki listede onuncu sırada, ne zaman görüşülür bilemiyorum ama öteleme yok” Oğuzhan Hasipoğlu:

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu:

“Araya ivedi çalışmalar girdi, bu yasa elimizdeki listede onuncu sırada, ne zaman görüşülür bilemiyorum ama öteleme yok”

“Mal Bildirimi, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yasası"nın günümüz itibariyle komitenin gündeminde olmadığını dile getiren Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu konuyla ilgili herhangi bir ötelemenin olmadığını, araya ‘ivedi olarak’ giren farklı yasaların girdiğini kaydetti.

Yabancılar ve Muhaceret (değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclisten ivedi olarak komiteye ulaştığını anlatan Hasipoğlu, ardından görüşülmeye başlanan av ve yaban hayatı koruma yasa tasarısının yeniden ele alındığını kaydetti. “Bütçe görüşmesi olmasına rağmen bunları görüşüyoruz.

Bu yasayla ilgili de daha önce komitede görüşmüştük. Elimizde olan listede 10 numaradadır, daha önce görüşülmeye başlandı, Maliye Bakanlığına görüş için gönderildi, sonra da diğer ivedi yasalar ele alındı. Av yasasını bitirince komite olarak hangi yasayı ele alacağımıza karar vereceğiz.

Bu yasanın benden önceki dönemde de görüşmesi yapılmıştı. Şu an hangi yasa tasarısını görüşeceğiz bilemiyorum ama herhangi bir öteleme yok.”

“6 ay geçti, yasa komitede hiç gündeme gelmedi. Bu konuda hızlıca sonuç üretebilecek durumdalar. Hükümette bu konuda bir görüş ayrılığı var mı bilmiyorum ancak 4'lü koalisyon hükümetini bozmak için bu konuyu bahane eden arkadaşların sessiz kalması manidardır” Doğuş Derya

CTP Milletvekili Doğuş Derya:

“6 ay geçti, yasa komitede hiç gündeme gelmedi”

Yasanın dörtlü koalisyon döneminde detaylı olarak çalışıldığını ifade eden CTP Milletvekili Doğuş Derya, Genel Kurul’a sunulmaya hazır hale getirildiğini belirterek, hükümet değişiminden sonra göreve gelen UBP-HP hükümetinin altı aydır yasayla ilgili hiçbir çalışma yapmadığını kaydetti.

Derya, konuya ilişkin YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada gelinen aşamayı şu şekilde anlattı:

“Nerden Buldun Yasası" olarak bilinen "Mal Bildirimi, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yasası" dönemin Hukuk Komitesi'nde ivediliği alınmamış olduğu halde, ilk görüşmeye başladığımız yasalardan biriydi. Komitede görüşmeye başlayınca Yasa'nın adının aksine elimizdeki taslağın rüşvet ve yolsuzlukla mücadele etme kapasitesi geliştiren bir Yasa olmadığı, sadece mal bildirimi ile ilgili bir Yasa olduğunu gördük. Yani ismi çok büyük ve geniş olduğu halde, içerik mal bildiriminden öteye gitmeyen dar bir içerikti. Bunun yanında mal bildirimi ile ilgili denetim yetkisini Maliye bakanı ile bağlantılı çalışan Maliye Teftiş Kurulu'na veriyordu ki bu durum kamunun ast-üst hiyerarşisinde atanmış görevlilerin seçilmiş siyasileri denetleyememesi gibi bir sorun doğuruyordu. Ben dönemin Hukuk Komitesi başkanı olarak ilgili yasanın doğru formüle edilebilmesi, aynı zamanda rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede de etkili bir enstrüman olabilmesi için Avrupa ülkelerindeki düzenlemelere bakmaya başladım. Bu süreçte AB Koordinasyon Merkezi'nden de teknik destek rica ettik. AB Koordinasyonun desteği ile rüşvet ve yolsuzlukla ilgili etkili mekanizmalar geliştiren ülke örneklerini inceledik. AB'den gelen uzmanların yaptığı sunumlarda , (özellikle Romanya ve Polonya örneklerinde) gördük ki böylesi mekanizmalar kendisi bir siyasi olan Maliye Bakanı'na bağlı kurullar olarak değil, çoğunluğu yargıdan gelen bağımsız kişilerden müteşekkil mekanizmalar olarak kuruluyor. Bu bağımsız mekanizmalar kamu görevlisi olarak çalışan herkes ile ilgili yaptıkları tüm denetimleri, hâlihazırda yürütülmekte olan soruşturmaları ve sonuçlandırılmış tahkikatların raporlarını tüm halkın ulaşabileceği bir web sitesi aracılığı ile kamuoyuyla paylaşıyor. Biz de hem bağımsız bir denetim kurulu oluşturmak hem de başta siyasiler olmak üzere tüm mal beyanında bulunan kamu görevlilerinin kendilerinin ve ailelerinin sahip olduğu gayrimenkuller, banka mevduatları ve diğer mali varlıklar ile ilgili cross-check (çapraz kontrol) yapacak düzenlemeleri kaleme aldık. Hükümet bozulmasaydı Yasa Haziran ayında meclisten geçmiş olacaktı, çünkü gerekli düzenlemeleri tamamlama aşamasındaydık. O günden bugüne 6 ay geçti. Yasa komitede gündeme hiç gelmediği gibi bu konuda "ortaklarımız nerden buldun yasasını geçirmek istemiyor" diyen HP'li arkadaşların da herhangi bir yorum yaptığını görmedim. Bu konuda hızlıca sonuç üretebilecek durumda olduklarını düşünüyorum çünkü ilk başta oldukça çalakalem hazırlanarak meclise gönderilen bu Yasa'nın mutfak kısmını biz tamamlamıştık. Hükümette bu konuda bir görüş ayrılığı var mı bilmiyorum ancak 4'lü koalisyon hükümetini bozmak için bu konuyu bahane eden arkadaşların sessiz kalması manidardır.”