Çıkarma Plajına otel yapılacağı söylentileri bölge halkını da gerdi

Fehime ALASYA

Vakıflar İdaresi’ne ait Alsancak sınırları içerisindeki Yavuz Çıkarma Plajı’nın da bulunduğu 19 dönüm arazi, 5 yıldızlı otel yapılması için Altınbaş Holding kuruluşuna 30 yıllığına kiralanacağı haberi bölge halkında da tedirginliğe neden oldu.

Bakanlar Kurulu’nun plajın 30 seneliğine kiralanması yönünde attığı adımlar vatandaşların da tepkisini topladı. Söz konusu şirketin, 30 yıllığına kiralanan vakıf arazisinin yanı sıra, bölgede bulunan ve şahıslara ait olan tüm evleri de satın alarak himayesine geçirdiği iddia dildi.

Vakıf arazisine yapılması söz konusu olan otelin yanı sıra, şahıslara ait olan arsalara da gazino projesi yapılacağı ileri sürüldü.

Ülkede neredeyse tüm sahil şeritlerinin büyük otellerle doldurulduğundan dert yanan vatandaşlar, “Acaba nerede denize ücretsiz girebiliriz’ diye düşünüyoruz veya en uygun yer neresi diye araştırıyoruz. Bu adalet mi? Her taraf otelle doldu…” diyerek öfkesini dile getirdi.

“Güzel olan her şey özelin olmak zorunda mı?” diyen bazı vatandaşlar ise ülkede ekonomik gücü düşük olan ailelerin de göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

Bölge halkı ne dedi?

Muammer Ulusoy

“Deniz halkındır”

1974 yılından beridir bu bölgede yaşıyorum. Bu alana otel yapacaklarmış. Hem buradaki manzara bozulacak, hem de halk denize ücretli girecek. Zaten halk denize girebilmek için canını yiyor, bir sürü para vermek zorunda kalıyor. Bir de otel yaparlarsa iyiden kapanacak. Deniz halkındır…

Fatma Reyhan

“Güzel olan her şey özelin olmak zorunda mı?”

Benim torunum yaz boyunca hiç denizden çıkmaz. Tüm gençlik öyle… Fakat artık gençlerin ücret ödemeden girebileceği sahil kalmadı. Para ödeyip denize girmek istemiyoruz, ödense bile bu kadar fazla olmamalı. Bu ülkede fakiri de var zengini de… Her yer özel, her şey özel olmaz ki. Devlet ve belediyeler de bu toplum için güzel şeyler yapmalı. Güzel olan her şey özelin olmak zorunda mı? dünya pahası olmak zorunda mı? Öğrenciler, işçi kesimi nere gitsin? Biraz da halkı düşünün.

Kazım Uğursöz

“Ne yapılırsa yapılsın halka bir faydası olmayacak, şahıslara faydası olacak”

Bölge halkı da, vatandaş da ne kadar bağırırsa bağırsın orası da peşkeş çekildi, çekiliyor da, çekilecek de… Ben bu bölgede yaşıyorum ve aynı zamanda da turizm sektöründe görevliyim, turistleri getirip çıkarma plajını gösteriyoruz. Bir seferinde çıkarma yapan yaşlıları getirdik ve bu insanlar oradan sahile inemedi, izin verilmedi. Bölgeye otel yapılacağı söylentileri var. Bana göre bölgeye ne yapılırsa yapılsın halka bir faydası olmayacak, şahıslara faydası olacak.

Üstelik ülkedeki turizm sadece otel ve gazinodan ibaretmiş gibi bir düşünce var. Keşke biraz da doğru zihniyete sahip olsak. Bu adada doğduk büyüdük, her yanımız deniz ve girebilmek için para ödüyoruz.

Bu alanlar vakıf arazisi, neden devlet kendisi kiralayıp, bölge halkına yakışır bir plaj veya tesis yapmıyor? Yapsınlar ve uygun ücrete halkın faydalanmasına olanak sağlasınlar. Bu kadar zor mu ki hemen özelleştirmeye gidiliyor? Halkı düşünen yok…

Enver Korkut

“Adada en ucuz yer 20-30 TL kişi başından başlıyor. Ailece denize gidemeyecek miyiz? Yoksa sadece zengin olanlar mı gidecek?”

Zaten her taraf otel, yine mi otel… Adamızın dört bir tarafı deniz ama halk, denize girebilecek sahil bulamayacak. Her yer dünya pahası. Deniz halkındır. Çıkarma Plajı’nın olduğu alan zaten yıllardır konuşuluyor, her yaz tartışılıyor. Hal böyle iken bu kadar yıllığına yeniden kiralanması çok üzücü…

Adada en ucuz yer 20-30 TL kişi başından başlıyor. Ailece denize gidemeyecek miyiz? Yoksa sadece zengin olanlar mı gidecek? Üstelik yasada da halkın işletmenin hizmetlerinden faydalanmayacaksa ücretsiz girebileceği de var.

Ayten Korkut

“ ‘Acaba nerede denize ücretsiz girebiliriz’ diye düşünüyoruz veya en uygun yer neresi diye araştırıyoruz. Bu adalet mi? Her taraf otelle doldu…”

Yazın hafta sonu geldi mi ‘Acaba nerede denize ücretsiz girebiliriz’ diye düşünüyoruz veya en uygun yer neresi diye araştırıyoruz. Bu adalet mi? Her taraf otelle doldu, her yere giriş ücretli, halk bundan usandı. Otellere araziyi veriyorlar, denizi değil… Her yer peşkeş çekiliyor, halkın plajı kalmadı. Bu bölgede doğup büyüyen bireyler olarak ömrümüz suda geçti fakat şimdi denize hasretiz, bu olur şey değil…