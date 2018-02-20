Neofitu: “Guterres çerçevesini kabul edin müzakereler başlasın”

Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması konusunda Kıbrıs’ın güneyi ve kuzeyinden yetkililerin açıklamaları devam ederken, Kıbrıs Rum basını mevcut şartlar altında müzakerelerin yeniden başlamasının zor olduğu iddialarında bulundu.

Alithia gazetesi, “Süreç Mahsur Durumda” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasının yollarını aradığını ancak Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının Güney Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) tutumlarından ötürü müzakerelerin başlamasının çok zor olduğunu iddia etti.

Gazete, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın doğal gaz konusundaki son açıklamasının, müzakerelerin yeniden başlamasının şu an için ne kadar zor olduğunu ortaya koyduğunu savunurken, Kıbrıs Rum tarafının ise müzakerelerin başlaması için Guterres çerçevesinin Kıbrıs Türk tarafınca kabul edilmesinin gerekliliğini ileri sürdüğünü yazdı.

Kıbrıs sorununa ilişkin ilk açıklama dün DİSİ Başkanı Averof Neofitu’dan geldi.

Neofitu, “Türk tarafının Guterres çerçevesini kabul etmeye hazır olması halinde, kendilerinin de müzakere sürecinin kaldığı yerden devam edecek şekilde başlamasına hazır olduklarını” belirtirken “son günlerin gergin ortamında Kıbrıs sorununa kalıcı, fonksiyonel ve bütünlüklü bir çözüm bulunması yönündeki isteklerinin hiçbir zaman olmadığı kadar çok olduğunu” öne sürdü.

Kıbrıs Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris de dün bir açıklamasında Kıbrıs sorununa değindi.

Kıbrıs sorununun çözümünün Türkiye’ye bağlı olduğunu iddia eden Şilluris, “özgür bir Kıbrıs istiyorsak özgürleştirme hareketinin tipik bir alışkanlık halinde değil kendini adamayla gerçekleşmesi gerektiğini” ifade etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin dün yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Akıncı’nın doğal gaz konusundaki açıklamalarının “kışkırtıcı talepler içeren kabul edilemez bir açıklama olduğu” değerlendirmesinde bulunduğunu da yazdı.